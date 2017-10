Menjajte svetla na zgradama uz pomoć telefona

U gradovima širom sveta svetla koja menjaju boju na zgradama i tornjevima koriste se za proslavu svega od Četvrtog jula do Dana svetog Patrika, ali trajna svetlosna instalacija Color by Numbers u stokholmskom tornju kod Telefonplan metro stanice možda je jedina na svetu koju može kontrolisati bilo ko telefonom.

Instalirana 2006, može da menja boje u duginom spektru, a koristi prozore u gornjem delu zgrade od 20 spratova, kako bi projektovala sve nijanse boja koje ljudi naruče putem aplikacije na pametnom telefonu. Bilo da stoje na licu mesta ili da gledaju u toranj kroz veb kameru na sajtu colorbynumbers.org, amaterski slikari svetlosti koji žele da ostave svoju privremenu oznaku na horizontu stokholmskog neba, mogu da izaberu koji sprat zgrade žele da oboje, a zatim i naprave boju kakvu žele pomoću RGB interfejsa. Čak i bez pametnog telefona, ljudi mogu da pozovu besplatan broj telefona i oboje toranj koristeći samo svoju tastaturu na telefonu.

Toranjska rasveta se vidi iz celog južnog Stokholma, a tvorci se nadaju da ovakav koncept može predstavljati delo koje govori o moći demokratije i moći javnosti. Na određenom nivou instalacija je uspešna u ovom potezu, ali je i takođe jednostavan mali trik koji može povezati građane i posetioce u često otuđujuće urbanim okruženjima.

Sličan koncept se nalazi i u Njujorku gde je moguće menjati boju tornja, posle zalaska sunca pa sve do dva sata ujutru, na dve zgrade jedna je One Bryant Park the Bank of America Tower i 4 Times Square. Boje osvetljenja na zgradama se menjaju pomoću aplikacije pod nazivom Spireworks koja se pojavila 2010, međutim, za razliku od Stokholma, ne mogu da je koriste svi. Da biste mogli da je koristite mora neko ko je već koristi (a uglavnom je koriste bogataši sa Menhetna) da vas pozove, a svaki korisnik ima ograničen broj pozivnica.

