Mercedes i Volcano Engine za AI

13. avgusta je objavljeno da je Volcano Engine, platforma za usluge u oblaku pod BiteDance-om, objavila da su Mercedes-Benz (Kina) Investment Co., Ltd. i Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. potpisali memorandum o strateškoj saradnji radi istraživanja u oblastima velikih modela, generativne veštačke inteligencije i velikih podataka.

Predstavljeno je da je Mercedes-Benz ranije sarađivao sa Volcano Engine-om u aplikacijama i razvojnim alatima za upotrebu u automobilu. Mercedes-Benz će integrisati Volcano Engine-ovu audio i video aplikaciju za automobile, Volcano Car Entertainment, u svoj inteligentni sistem kokpita, lansirajući je prvo u novoj E-Klasi sa dugim međuosovinskim rastojanjem. Ova aplikacija objedinjuje audio i video sadržaj sa popularnih platformi kao što su Douyin, Xigua Video, i Toutiao.

U zvaničnom saopštenju se navodi da će Mercedes-Benz i Volcano Engine nastaviti da proširuju svoju saradnju u budućnosti. Saradnja uključuje sledeće:

Poboljšanje mrežnih mogućnosti pronalaženja informacija sistema pametne kabine: Zasnovano na ogromnoj bazi znanja i iskorišćenju mogućnosti razumevanja namere i logičkog zaključivanja velikih modela, učinite buduće virtuelne asistente „pametnijim i bolje obrazovanim“.

Poboljšanje brzine reakcije sistema pametne kabine: atomiziranjem kabine, efikasnijim pozivanjem različitih usluga kako bi se dodatno poboljšala brzina odgovora i sposobnost izvršenja govornog sistema.

Proširivanje scenarija inteligentnih aplikacija za personalizovano iskustvo u pametnoj kabini: Proširivanje više scenarija korišćenja u oblastima kao što su glas, navigacija, zabava i informacije kako bi se zadovoljile različite potrebe kupaca, istovremeno pružajući pametnije, praktičnije i personalizovanije iskustvo pametne kabine.

Povećanje brzine istraživanja i razvoja pametne kabine: U pozadini Mercedes-Benz tima za istraživanje i razvoj u Kini koji kontinuirano poboljšava „brzinu Kine“, obe strane će nastaviti da unapređuju saradnju u razvoju dodataka i lanaca alata.

Izvor: autotech.news

