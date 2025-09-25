Mercedes oborio rekord: baterija prelazi 1.205 km sa jednim punjenjem

Mercedes je testnim vozilom EQS oborio rekord, baterija izdržala 1.205 km sa jednim punjenjem.

Modifikovano testno vozilo EQS, opremljeno litijum-metalnom baterijom čvrstog stanja, prešlo je od Štutgarta u Nemačkoj do Malmea u Švedskoj, bez ijednog zaustavljanja na punjenju, što je 1.205 km. Ovaj podvig ukazuju na produženi domet i poboljšanu efikasnost koju baterije čvrstog stanja mogu da ponude čineći punovanja na velike udaljenosti električnim vozilima praktičnijim i pristupačnijim.

Ovaj test predstavlja značajnu prekretnicu u razvoju tehnologije baterija čvrstog stanja i naglašava posvećenost Mercedesa u pomeranju granica elekrtične mobilnosti.

Izuzetno putovanje testnog vozila EQS pokazuje nenadmašan domet i efikasnost koju baterije sa čvrstim stanjem mogu da pruže. Prelazeći impresivnih 1.205 km sa jednim punjenjem i dodatnih 137 km dometa, ovo vozilo predstavlja novi standard za putovanja elekrtičnim vozilima na velike udaljenosti. Novo dostignuće je direktan rezultata inovativnog dizajna i napredne tehnologije korišćene u razvoju baterije sa čvrstim stanjem.

Jedna od ključnih prednosti čvrstih baterija je njihova sposobnost da povećaju upotrebljivu energiju bez dodavanja dodatne težine ili veličine baterijskom paketu. U slučaju testnog vozila EQS, čvrsta baterija nudi povećanje upotrebljive energije od 25% u poređenju sa standarnom EQS baterijom. Ovo značajno poboljšanje gustine energije prevodi se u poboljšani domet i efikasnosti, pružajući mogućnost vozilu da pređe veće udaljenosti sa jednim punjenjem.

Izvor: geeky-gadgets.com