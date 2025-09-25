PC - Naših 30
PCPress.rs Image
News Technology 

Mercedes oborio rekord: baterija prelazi 1.205 km sa jednim punjenjem

Marija Ljevnaic

Mercedes je testnim vozilom EQS oborio rekord, baterija izdržala 1.205 km sa jednim punjenjem.

PCPress.rs Image

Modifikovano testno vozilo EQS, opremljeno litijum-metalnom baterijom čvrstog stanja, prešlo je od Štutgarta u Nemačkoj do Malmea u Švedskoj, bez ijednog zaustavljanja na punjenju, što je 1.205 km. Ovaj podvig ukazuju na produženi domet i poboljšanu efikasnost koju baterije čvrstog stanja mogu da ponude čineći punovanja na velike udaljenosti električnim vozilima praktičnijim i pristupačnijim.

Bizit 2025

Ovaj test predstavlja značajnu prekretnicu u razvoju tehnologije baterija čvrstog stanja i naglašava posvećenost Mercedesa u pomeranju granica elekrtične mobilnosti.

Izuzetno putovanje testnog vozila EQS pokazuje nenadmašan domet i efikasnost koju baterije sa čvrstim stanjem mogu da pruže. Prelazeći impresivnih 1.205 km sa jednim punjenjem i dodatnih 137 km dometa, ovo vozilo predstavlja novi standard za putovanja elekrtičnim vozilima na velike udaljenosti. Novo dostignuće je direktan rezultata inovativnog dizajna i napredne tehnologije korišćene u razvoju baterije sa čvrstim stanjem.

Jedna od ključnih prednosti čvrstih baterija je njihova sposobnost da povećaju upotrebljivu energiju bez dodavanja dodatne težine ili veličine baterijskom paketu. U slučaju testnog vozila EQS, čvrsta baterija nudi povećanje upotrebljive energije od 25% u poređenju sa standarnom EQS baterijom. Ovo značajno poboljšanje gustine energije prevodi se u poboljšani domet i efikasnosti, pružajući mogućnost vozilu da pređe veće udaljenosti sa jednim punjenjem.

Pročitajte i:  Trampov novi zakon ukida subvencije za električne automobile

Izvor: geeky-gadgets.com

Facebook komentari:
Tagovi: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *