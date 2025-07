Meta AI aplikacija upozorava korisnike da ne dele lične informacije: Novi korak posle otkrića javnih ispovesti

Meta je konačno reagovala na rastući problem pretiranog deljenja ličnih i osetljivih informacija u okviru svoje Meta AI aplikacije, uvođenjem upozorenja uz opciju „post to feed“ (objavi u fidu).

Ako koristite Meta AI, budite posebno oprezni šta i kako delite

Šta se dešavalo?

Iako aplikacija ne deli automatski istoriju razgovora, korisnici su često sami birali opciju da objave poruke, ne shvatajući da se one time javno prikazuju u „Discover“ fidu aplikacije. Tako su se na toj stranici pojavile poruke sa zdravstvenim problemima, finansijskim dilemama, pa čak i molećivim komentarima tipa „molim vas, neka ovo ostane privatno“ — koje su, ironično, bile potpuno javne.

Primere su objavili korisnici na društvenim mrežama, a problem su kritikovali i stručnjaci za privatnost, ističući da nijedan drugi glavni AI chatbot nema javni društveni fid kao deo korisničkog iskustva. Mozilla Foundation je rekla da aplikaciji nedostaju jasni vizuelni znaci koji bi korisnicima stavili do znanja da dele sadržaj javno.

Kako je Meta reagovala?

Meta je sada uvela sledeće novine:

Kada korisnik pokuša da objavi poruku u javni fid, pojavljuje se upozorenje:

„Prompts you post are public and visible to everyone. Your prompts may be suggested by Meta on other Meta apps. Avoid sharing personal or sensitive information.”(„Poruke koje objavite su javne i vidljive svima. Meta ih može predložiti i u drugim aplikacijama. Izbegavajte deljenje ličnih ili osetljivih informacija.”)

Ova poruka se pojavljuje samo pri prvom deljenju — što i dalje može biti problem za zaboravne korisnike.

Čini se da su iz javnog fida uklonjene tekstualne razmene korisnika sa AI-jem, te sada prikazuje samo generisane slike i video-sadržaje. Nije poznato da li je to privremena ili trajna promena.

Kako da zaštitite svoje podatke?

Ako ste slučajno objavili nešto što niste želeli:

Otvorite svoj profil u gornjem desnom uglu aplikacije. Idite na Data & Privacy (Podaci i privatnost) → Manage your information (Upravljaj svojim informacijama). Izaberite “Make all public prompts visible only to you” (Učini sve javne poruke vidljivim samo vama). Potvrdite izbor klikom na “Apply to all” (Primeni na sve).

Zaključak: Meta je napravila važan, ali zakasneo korak ka zaštiti privatnosti korisnika u svojoj AI aplikaciji. Ipak, ostaje nejasno zašto je funkcija javnog fida uopšte uključena po defaultu — i da li je korisnički interfejs dovoljno jasan da bi se sprečile buduće greške. Ako koristite Meta AI, budite posebno oprezni šta i kako delite.

Izvor: Engadget