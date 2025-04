Meta AI će trenirati i na podacima korisnika iz EU 

Meta je najavila da se priprema za obuku veštačke inteligencije na podacima korisnika svojih aplikacija iz EU, uključujući Facebook i Instagram. Kompanija kaže da to uključuje stvari poput javnih postova, komentara i njihove istorije ćaskanja sa Meta AI, ali neće uključivati „privatne poruke sa prijateljima i porodicom“. Takođe se odnosi samo na one koji su stariji od 18 godina, kažu u kompaniji.

Prema rečima Meta, ove nedelje će početi da obaveštava svoje korisnike u EU o obuci, putem obaveštenja u aplikaciji i e-pošte, i uključiće vezu do obrasca za prigovore za one koji žele da odustanu. Trebalo bi da budete u mogućnosti da pronađete takvu vezu u njenoj politici privatnosti, koja od ovog pisanja kaže da, na osnovu povratnih informacija regulatora, kompanija i dalje odlaže svoje planove za obuku AI modela na korisničkim podacima EU. Meta je prošle godine stavila svoje planove za obuku veštačke inteligencije u Evropi na čekanje nakon što su to zatražili irski regulatori.

Meta tvrdi da obučava veštačku inteligenciju na korisničkim podacima EU kako bi joj pomogla da stvori modele koji odražavaju regione u kojima se koriste, uključujući „sve od dijalekata i kolokvijalizama, do hiper-lokalnog znanja i različite načine na koje različite zemlje koriste humor i sarkazam“. Kompanija dodaje da je ovo posebno važno za tekst, glas, video i slike koje proizvodi multimodalni AI.

Ovo je usledilo nakon prošlogodišnje najave kompanije Meta da će početi da obučava svoje AI modele na britanskim korisnicima, kojima je, kao i onima u EU, zagarantovana veća zaštita u pogledu korišćenja njihovih ličnih podataka na mreži nego ljudima u SAD. Ono što će Meta sada izvući od korisnika je bagatela u poređenju sa onim što možda već ima — kompanija je prošle godine priznala da je obučila veštačku inteligenciju koristeći sav tekst i fotografije koje su odrasli korisnici Facebook javno objavili od 2007

