Meta AI od sada dostupan na više jezika

Meta AI je pokrenut u septembru 2023. godine koristeći Llama 2 model jezika. Skoro godinu dana kasnije, Meta je najavila novi krug funkcija za svog AI asistenta i novi LLM koji ga podržava: Llama 3.1.

Nova ažuriranja i mogućnosti Meta AI

Ove nadogradnje uključuju proširenje dostupnosti Meta AI asistenta. Zahvaljujući dodavanju Argentine, Čilea, Kolumbije, Ekvadora, Meksika, Perua i Kameruna, asistent je sada dostupan u 22 zemlje. Takođe je dostupan na novim jezicima: francuskom, nemačkom, hindskom, hindskom-romanskom pismu, italijanskom, portugalskom i španskom. Međutim, neke nove funkcije su za sada specifične za određene lokacije ili jezike.

Meta uvodi beta alat pod nazivom “Imagine me” širom SAD-a. Omogućava unos naredbi poput “Zamisli me kako surfujem” ili “Zamisli me kao nadrealističku sliku,” a AI asistent će to kreirati koristeći fotografiju pojedinca. Meta takođe dodaje nove načine za rad sa slikom, kao što su uklanjanje, promena ili uređivanje njenog sadržaja. Ova funkcija omogućava kreiranje slike, kao što je patka, pomoću alata “Imagine me” i zatim instruiranje Meta AI da “Promeni patku u mačku.” Sledećeg meseca će takođe biti dugme “Edit with AI” za dodatno fino podešavanje slika. Kompanija uvodi mogućnost kreiranja slike sa Meta AI u objavi, komentaru, priči ili poruci na Facebook-u, Instagram-u, WhatsApp-u i Messenger-u. Trebalo bi da bude dostupno ove nedelje, iako za sada samo na engleskom jeziku.

Takođe je pokrenut Llama 3.1 405B — novi open-source AI model kompanije Meta. Možete ga koristiti na WhatsApp-u ili meta.ai za zadatke kao što su rešavanje matematičkih problema i kodiranje. Meta tvrdi da će ažurirati svoju AI tehnologiju svake dve nedelje i da su nove funkcije i jezici na putu.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet