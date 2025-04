Meta bi ove godine mogla da pretrpi štetu od 7 milijardi dolara

Metin osnovni biznis oglašavanja mogao bi da pretrpi štetu od 7 milijardi dolara ove godine zbog strogih poreza prema Kini.

Metin osnovni biznis oglašavanja na mreži mogao bi ove godine da pretrpi štetu od 7 milijardi dolara zbog strogih kineskih poreza Trampa koji utiču na trgovce u zemlji.

Prema istraživanjima u kojima se analizira potencijalni uticaj trgovaca povezanih sa Kinom sve se više smanjuju budžeti za oglašavanje na Facebooku i Instagramu usred trgovinskog spora između Amerike i Kine.

Analitičari su ukazali da je najnoviji godišnji izveštaj Mete pokazao da su njeni prihodi u Kini iznosili 18,35 milijarde dolara u 2024. godini što je nešto više od 11% njene ukupne prodaje. Prema do sada dostupnim podacima trgovci u Kini sve više umanjuju sve budžete za ulaganje u oglašavanje na ovoj mreži. To je najava značajnog pada profita u Kini. Prve procene dostižu pad do 7 milijarde dolara.

Meta može da uđe u značajni problem ukoliko tržište ove godine uđe u recesiju kao što se već najavljuje. Kompanija za sada nije otvoreno govorila o ovoj temi.

