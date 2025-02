Meta će platiti 25 miliona dolara nagodbe sa Trampom

Kompanija Meta pristala je da plati 25 miliona dolara kako bi rešila tužbu iz 2021. godine, koja je proistekla iz odluke društvene mreže da suspenduje Trampov nalog na Facebooku nakon nereda na Kapitolu 6. januara 2021. godine.

Raskid sa starim politikama i redefinisanje odnosa sa vladama

Prema pisanju Wall Street Journala, spor nije bio aktivan sve do trenutka kada je izvršni direktor Mete, Mark Zakerberg, posetio Trampovo imanje Mar-a-Lago nakon izbora. Tokom večere, Tramp je pokrenuo pitanje tužbe, nagovestivši da je potrebno rešiti ovaj pravni problem pre nego što bi Zakerberg mogao da postane deo njegove unutrašnje poslovne mreže. Veći deo sredstava iz nagodbe navodno će biti usmeren na finansiranje Trampove predsedničke biblioteke.

Ova nagodba predstavlja još jedan korak Zakerberga i kompanije Meta ka pomirenju sa Trampom, koji je ranije tokom kampanje zapretio da će ga zatvoriti zbog navodne zavere protiv njega. Nakon izbora, Meta je ukinula dugogodišnji program provere činjenica i povukla standarde moderacije sadržaja koji su zabranjivali dehumanizujući jezik i uvrede usmerene ka imigrantima i LGBTQ osobama. Zakerberg je takođe ukinuo korporativne programe za raznovrsnost i dodao Trampovog saveznika, direktora UFC-a Danu Vajta, u upravni odbor kompanije.

Vesti o nagodbi objavljene su istovremeno kada je Meta predstavila svoje najnovije finansijske rezultate. Na pozivu sa analitičarima, Zakerberg je izjavio da će 2025. godina biti ključna za „redefinisanje odnosa sa vladama.“ Iako nije direktno pomenuo Trampa, rekao je da SAD sada imaju administraciju koja je „ponosna na vodeće američke kompanije i stavlja prioritet na dominaciju američke tehnologije, braneći naše vrednosti i interese u inostranstvu.“

Zakerberg je takođe najavio da će kompanija ove godine investirati do 65 milijardi dolara u razvoj veštačke inteligencije i predvideo da će Meta AI dostići milijardu korisnika do 2025. godine. Osim toga, osvrnuo se na uspeh DeepSeek-a, open-source AI asistenta iz Kine, navodeći da je to učvrstilo Metinu posvećenost razvoju otvorenog koda. „Jedna od stvari o kojoj razgovaramo jeste stvaranje globalnog standarda za open-source tehnologiju, i mislim da je za našu nacionalnu prednost važno da taj standard bude američki,“ zaključio je Zakerberg.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet