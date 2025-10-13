PC - Naših 30
Meta će uskoro objaviti AI koji ima funkciju prodavca

Marija Ljevnaic

Meta dodaje četbota kako bi postala bolja u prodaji.

Meta je saopštila da će uskoro dodati četbota koji je zadužen za ćaskanja i interakcije sa korisnicima. Na osnovu razgovora i interakcija sa četbotom Meta će prilagoditi oglase prema potrebama korisnika. Korisnici će ovo promenu moći da primete već ove nedelje mada će se četbot i funkcije koje donosi pojaviti nakon 16. decembra.

Meta već cilja korisnike oglasima na osnovu njihovih interesovanja. Mreža prikuplja teme koje korisnika zanimaju na osnovu objava, interakcija sa prijateljima, lajkova i pretrage. Međutim, kroz razgovor sa četbotom biće mnogo jasnije šta korisnika realno zanima i šta mu je zaista potrebno.

Osim što će četbot mnogo lakše uočiti potrebe korisnika Meta ukazuje i da će razgovori sa četbotom pružiti mogućnost veće zaštite osobe. Ukoliko bi korisnik razgovarao o poteškoćama kroz koje prolazi u braku Meta bi imala informacije o tome koji sadržaj bi po osobu u datom momentu bio štetan. Ovo je veoma zanimljiva informacija koja će biti značajna u budućnosti.

Do sada su se dogodila nekoliko samoubistva za koje je utvrđeno da je četbot bio posrednik ili da je navodio žrtvu. Takođe postoje već brojni slučajevi u kojima je četbot učio tinjedžere kako da dođu u posred droge. Navedene situacije ukazuju da o štetnom sadržaju već postoji dovoljno i svesti ali i ovi slučajevi ukazuju da nema volje da štetni sadržaj ne bude dostupan.

Teško je verovatni da će Meta u toj meri voditi računa o štetnom sadržaju po korisnika. Pre postoji mogućnost da će se ove informacije koristiti kako bi se korisnik navodio na određen i „poželjan“ obrazac ponašanja i razmišljanja.

Izvor: cnn.com

