Meta Connect 2025: Novi korak u eri pametnih naočara i AI-interakcije

Na Meta Connect 2025 događaju, Meta je predstavila niz noviteta koji signaliziraju da kompanija snažno kocka na pametne naočare, veštačku inteligenciju i proširenu stvarnost (AR).

Ray-Ban Display, Oakley Vanguard, Neural Band i razvoj Horizon OS-a pokazuju u kom pravcu Meta želi da ide

Meta Ray-Ban Display naočare

Nova generacija pametnih naočara sa ugrađenim displejom u jednoj sočivu, koja pružaju AR vizuelne informacije — obaveštenja, navigaciju, prevođenja i poruke. Displej je unutrašnji, a naočare dolaze i sa „Meta Neural Band“ narukvicom koja detektuje blage pokrete (mišićne impulse – sEMG), što omogućava gestikulaciju kao kontrolu.

Cena u SAD biće oko $799, lansiranje započinje 30. septembra.

Oakley Meta Vanguard

Sportski model naočara, namenjen aktivnim korisnicima. Imaju jedinstvenu konstrukciju: centralna kamera, integraciju sa Garmin/Strava aplikacijama, za prikaz statistika u realnom vremenu i automatsko beleženje treninga

Baterija traje oko 9 sati, cena oko $499, dostupnost od 21. oktobra u SAD i Kanadi.

Ray-Ban Meta (Gen 2) nadogradnja

Postojeći Ray-Ban Meta modeli dobijaju poboljšanja — bolje trajanje baterije, nov izgled i dodatne AI funkcije.

Softverske, AI i interaktivne nadogradnje

Novi alati za kreatore i developere: Horizon Studio za generisanje 3D svetova, i Hyperspace koji omogućava skeniranje stvarnog prostora (pomoću Quest 3 / Quest 3S) i kreiranje digitalne replike.

Novi „hub” Horizon TV na Quest uređajima sa sadržajem kao što su Disney Plus, Blumhouse, što proširuje VR/AR ekosistem i zabavnu upotrebu.

Demo problemi i tehnički izazovi

Tokom keynote-a bilo je nekoliko live demo neuspeha — video pozivi preko Ray-Ban Display naočara nisu odmah funkcionisali, ponovo su se pojavili problemi sa WiFi konekcijom.

To pokazuje da, iako je tehnologija napredovala, postoje ključevi izazovi u pouzdanosti i stabilnosti u stvarnim uslovima.

Širi kontekst i šta to znači

Meta se čini da ubrzava prelazak sa ideja „metaverzuma” na konkretne nosive uređaje i AR/AI integraciju koja je bliža svakodnevnom korišćenju.

Fokus na gestikulaciji (Neural Band), diskretnim prikazima, integraciji sa servisima koje ljudi već koriste (WhatsApp, Instagram, Maps) pokazuje da Meta želi da pametne naočare postanu prirodni deo rutine, ne samo eksperimentalni uređaji.

Konkurencija u tom polju postaje oštrija — ovo je odgovor na opšte tržišne trendove u AR / wearable tech sektoru.

Izvor: Tijana Barašević