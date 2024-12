Meta i Google primorani da plaćaju vesti  u Australiji

Australija priprema nova pravila.

Australija uvodi nova pravila kako bi tehnološke kompanije počele da plaćaju australijskim medijskim kompanijama za sadržaj vesti na njihovim platformama. Ovaj potez je opisan kao „inicijativa za pregovaranje o novostim“. To stvara pritisak na globalne tehnološke gigante poput Mete i Google da plaćaju izdavačima za sadržaj. Ukoliko bi giganti odbili rizikuju da se suoče sa kaznama i zabranom rada u Australiji.

Platforme koje će biti obuhvaćene novim pravilima su one koje imaju prihod veći od 250 miliona dolara u Australiji. Meta je do sada sklopila ugovore sa nekoliko australijskih medijskih kuća, ali se čini da će i druge kompanije morati da kroče ovim stopama i to na znatno široj stazi.

