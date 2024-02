Meta i TikTok pokreću sudski spor zbog plaćanja nadzorne takse Evropskoj uniji

DSA zakon zahteva od platformi sa više od 45 miliona korisnika da se pridržavaju EU odredbi.

DSA je stupio na snagu 2023. godine

Meta i vlasnik TikTok-a, kompanija ByteDance, nisu oduševljeni idejom da plaćaju Evropskoj uniji za regulisanje njih samim. Kompanije su pokrenule pravni proces kako bi osporile supervizorsku taksu koju su postavili regulatori EU. Meta je prvo objavila svoje zahteve a ByteDance je sledio isti primer dan kasnije.

Prema trenutnom dogovoru, sve označene kompanije moraju da podele 45,2 miliona eura koje regulatori EU smatraju neophodnim za pravilno nadgledanje 20 veoma velikih online platformi i dva veoma velika online pretraživača. Svaka regulisana platforma ima 45 miliona ili više korisnika, a njen finansijski doprinos zavisi od veličine tog broja. Takođe, kompanije ne mogu dugovati više od 0,05 odsto svojih neto profita u 2022.godini. Međutim, kompanije poput Amazon-a i Pinterest-a koje su prijavile male ili slabe dobiti neće dugovati ništa. Meta, sa druge strane, dobila je račun od 11 miliona eura prema trenutnom dogovoru. ByteDance još nije javno objavio koliko duguje.

Meta se buni protiv metodologije regulatora Evropske unije za odabir taksi za svaku kompaniju. “Trenutno, kompanije koje beleže gubitak ne moraju platiti, čak i ako imaju veliku korisničku bazu ili predstavljaju veći regulatorni teret. To znači da neke kompanije ne plaćaju ništa, ostavljajući druge da plate nesrazmerno veliku sumu ukupnog iznosa”, naveo je portparol Mete. Nepoštovanje takse može dovesti do kazne do šest odsto globalnih prihoda kompanije.

DSA je stupio na snagu 2023. godine, oznake za „velike online platforme“ poput Mete i ByteDance-a došle su zajedno sa drugim velikim sajtovima, poput Google-a i X-a. Pored takse, ove kompanije moraju da se pridržavaju određenih propisa poput transparentnog oglašavanja i moderiranja sadržaja, deljenja podataka sa Evropskom komisijom i saradnje sa godišnjim nezavisnim revizijama.

