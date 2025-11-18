Meta-ine pametne naočare sada mogu slati poruke bez glasovne komande „hej Meta“

Nova funkcija „quick connect“ omogućava slanje poruka i pozive dodirom.



„Quick connect“

Meta je predstavila ažuriranje svojih Ray-Ban pametnih naočara koje smanjuje potrebu za izgovaranjem glasovne komande „hej Meta“. Nova funkcija „quick connect“ omogućava korisnicima da dodirom aktiviraju najčešće korišćene radnje, kao što su pozivanje određenog kontakta ili slanje poruke.

Funkcija, dostupna u okviru softverske verzije 19.2, korisniku omogućava da izabere kontakt i aplikaciju preko koje želi da komunicira. Bilo da je reč o WhatsAppu, Instagramu, Messengeru ili klasičnoj telefonskoj aplikaciji. Kratko zadržavanje prsta na desnoj strani okvira omogućava i trenutno slanje fotografija i video-snimaka snimljenih naočarima.

Tokom nedavnog Connect događaja, Meta je takođe prikazala mogućnost da developeri u budućnosti definišu sopstvene „wake“ komande, što bi korisnicima moglo pružiti veću fleksibilnost.

Izvor: Engadget