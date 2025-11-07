Meta kupila još 1 GW solarne energije

Meta je potpisala još tri ugovora za nabavku solarne energije.

Meta nastavlja da kupuje energiju. Samo tokom ove nedelje kompanija je potpisala tri sporazuma za kupovinu 1 GW solarne energije kako bi nahranila AI.

Uz nove sporazume Meta trenutno raspolaže sa preko 3 gigavata energije samo ove godine. Solarna energija je jeftina i brza za izgradnju pa je posatala Metin favorit.

Novi sporazum je potpisan u Luzijani i očekuje se da će dva projekata solarne energije biti završena do kraja godine. Uz to Meta je kupila i solarne farme u Teksasu za koje se planira komercijalni rado od 2027. godine.

Da solarna energija nije baš po ukusu i kalorijskim potrebama AI, ukazuje i detalj da je u okviru sporazuma naglašeno da će Meta koristiti i izvore energije sa visokim ugljeničnim dejstvom. Čini se ipak da i AI više voli ugalj od solarne energije, a da Meta pokušava da napravi lepo lice kupovinom svih uređaja na planeti koji proizvode energiju zahvaljujući Suncu.

