Meta kupuje 350.000 Nvidia GPU-ova

Prošle godine Mark Zuckenberg je najavio da će se njegova kompanija, fokusirati na AI. Uostalom, ime kompanije je promenjeno u Meta i sada se potvrđuje da će metaverse i veštačka inteligencija biti njeni najveći prioriteti. To je potkrepljeno najavom da će tokom ove godine Meta kupiti do 350.000 Nvidia H100 GPU-ova, koje će upotrebiti za treniranje AI modela. Ukoliko se to obistini, Meta će imati jednu od najvećih AI infrastruktura na svetu.

Ovaj plan Zuckerberg je otkrio u Instagram videu, u kome je elaborirao svoju viziju budućnosti. Ceo video je posvećen veštačkoj inteligenciji, a u njemu je objašnjeno da je primarni cilj kompanije Advance Generale Intelligence (AGI), kao i njeno otvaranje ka open-source zajednici i načinima da oni mogu da je bezbedno upotrebljavaju. Kao deo tih napora, Meta će svoja dva dugoročna AI projekta, (FAIR i GenAI) „približiti“ jedan drugom, kako bi se krajnji cilj postigao što je moguće ranije.

U videu, Zuckenberg je naveo da mu je jasno da će nove generacije servisa zahtevati AI. To će značiti da će veštačka inteligencija biti personalizovanija i da će na raspolaganju biti različite vrste AI-a. Svaka od tih oblasti zahtevaće unapređivanje veštačke inteligencije, a to znači i upotrebu hardvera za treniranje novih i postojećih modela.

Na kraju videa, Zuckenberg je naveo da će do kraja godine Meta imati 350.000 Nvidia H100 GPU-ova koji će biti uposleni stoprocentno, a upareni sa svim ostalim raspoloživim GPU-ovima, kompanija će raspolagati snagom ekvivalentnom 600.000 H100 GPU-ova. Svi ti GPU-ovi će biti uposleni za treniranje njihovog LIama 3 modela.

Izvor: ExtremeTech

