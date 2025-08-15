Meta kupuje AI startap WaveForms

Meta je kupila startap za veštačku inteligenciju, WaveForms, za neotkrivenu sumu, izveštava The Information. To je najnovija kupovina kompanije kojom se jača njena nova jedinica za veštačku inteligenciju, Superintelligence Labs, i druga velika akvizicija Mete u oblasti veštačke inteligencije u poslednjih mesec dana nakon što je kupila PlayAI.

WaveForms, osnovan pre samo osam meseci, prikupio je 40 miliona dolara od Andreesena Horovica u rundi koja je procenila kompaniju na 160 miliona dolara pre ulaganja, prema podacima PitchBook-a.

Dva suosnivača startapa – bivši istraživač Mete i OpenAI-ja Aleksis Koneo i bivši strateg za oglašavanje u Guglu, Korali Lemetr – navodno su se pridružili Meti. Dok je radio u OpenAI-ju, Koneo je bio suosnivač GPT4-o naprednih neuronskih mreža za glasovni režim.

Izgleda da je VejvForms ugasio sopstvenu veb stranicu, ali Linkedin stranica kompanije opisuje njenu misiju kao rešavanje „Tjuringovog testa govora“, koji pokušava da izmeri da li slušalac može da razlikuje ljudski govor od govora generisanog veštačkom inteligencijom. VejvForms je takođe razvijao „Opštu emocionalnu inteligenciju“, koja se fokusira na razumevanje individualne samosvesti i upravljanja.

