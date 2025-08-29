Meta licencira Midjourney AI tehnologije za svoje buduće projekte

Meta je potpisala partnerstvo sa Midjourney-jem, poznatim AI servisom za generisanje slika i videa na osnovu tekstualnih promptova. Prema rečima Alexandra Wanga, glavnog AI direktora Mete, kompanija licencira Midjourney-jevu „aesthetic technology“ kako bi je koristila u svojim budućim modelima i proizvodima.

„Da bi Meta mogla da isporuči najbolje moguće proizvode ljudima, potrebno je koristiti pristup ‘sve opcije na stolu’. To znači vrhunski talenti, ambiciozan compute roadmap i saradnja sa najboljim igračima u industriji,“ poručio je Wang.

Zašto Midjourney?

Meta već ima svoje AI alate za generisanje slika i editovanje videa, ali im nedostaje kvalitet potreban da se ozbiljnije takmiče sa konkurencijom poput OpenAI-jevog Sora ili Google-ovog Veo sistema. Midjourney je u junu predstavio svoj novi model V7, koji se opisuje kao potpuno novi sistem znatno bolji u obradi tekstualnih promptova. Uz njega je lansiran i V1 video model, koji omogućava pretvaranje generisanih slika u kratke animirane video klipove.

Wang je pohvalio Midjourney na mreži X: „Neverovatno smo impresionirani njihovim dostignućima u tehničkoj i estetskoj izvrsnosti i uzbuđeni što ćemo bliže sarađivati sa njima.“

Meta-ina AI strategija i borba za dominaciju

Ovo partnerstvo deo je šire Meta-ine strategije stvaranja laboratorije za Superinteligenciju i jačanja pozicije na AI tržištu. Mark Zuckerberg je u proteklom periodu pokrenuo agresivnu kampanju zapošljavanja, nudeći ogromne plate i bonuse stručnjacima koje je preoteo konkurenciji.

Sam Wang je postao Chief AI Officer Mete nakon što je kompanija investirala 14,8 milijardi dolara u Scale AI, firmu koju je on osnovao.

Izvor: Engadget