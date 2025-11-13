Meta najavljuje „treću eru“ društvenih mreža — eru AI sadržaja

Izgleda da je Vibes feed tek početak šireg zaokreta kompanije Meta ka AI-generisanom sadržaju. Tokom kvartalnog izveštaja o zaradi, izvršni direktor Mark Zuckerberg najavio je da će kompanija „dodati još jedan ogroman korpus sadržaja“ u svoj sistem preporuka, koristeći veštačku inteligenciju za kreiranje i remiksovanje objava. To znači da će korisnici Facebooka i Instagrama uskoro viđati još više AI-generisanih postova.

AI kao nova faza društvenih mreža

Zuckerberg je opisao razvoj društvenih mreža kroz tri evolutivne faze:

Prva era – sadržaj od prijatelja, porodice i naloga koje direktno pratimo. Druga era – uspon kreatora i profesionalnog sadržaja. Treća era (koja sada počinje) – AI generisani i remiksovani sadržaji koji će, prema njegovim rečima, potpuno promeniti način na koji korisnici konzumiraju i stvaraju objave.

On je naglasio da su sistemi preporuka koji „duboko razumeju AI sadržaj“ „sve vredniji“, jer mogu „pomoći korisnicima da lakše ostvare svoje ciljeve“.

Vibes feed kao eksperiment koji brzo raste

Zuckerberg je naveo da je Vibes feed, Meta-in novi AI eksperiment, primer „nove vrste sadržaja“ koji veštačka inteligencija omogućava. Po njegovim rečima, rezultati zadržavanja korisnika su odlični, a korišćenje platforme brzo raste iz nedelje u nedelju.

Finansijska direktorka Susan Li dodala je da su korisnici do sada generisali više od 20 milijardi slika putem Vibes feeda. Zuckerberg je istakao da će, kako se novi AI modeli budu razvijali, postojati još više mogućnosti za stvaranje inovativnih formata sadržaja u budućnosti.

Meta već duboko integrisala AI u svoje platforme

Kompanija je već uvela niz AI funkcija širom svojih servisa:

AI uređivanje fotografija i videa putem tekstualnih komandi u Instagram Stories-u,

u Instagram Stories-u, AI chatbote u WhatsAppu, Messengeru i Instagramu,

u WhatsAppu, Messengeru i Instagramu, samostalnu Meta AI aplikaciju sa digitalnim asistentom i personalizovanim feedom za otkrivanje sadržaja.

Ovim najavama, Meta jasno poručuje da društvene mreže ulaze u novu fazu — onu u kojoj će granica između ljudskog i AI sadržaja postajati sve tanja, a algoritmi preuzimati sve veću ulogu u definisanju onoga što vidimo svakog dana.

Izvor: Engadget