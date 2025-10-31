Meta negira da je koristila porno filmove za treniranje AI modela

Kompanija Meta je zatražila od američkog suda da odbaci tužbu u kojoj se tvrdi da je njen tim ilegalno preuzimao i delio pornografske filmove kako bi na njima trenirao veštačku inteligenciju. Tužbu je podnela Strike 3 Holdings, produkcijska kuća specijalizovana za sadržaje za odrasle, koja tvrdi da je otkrila više od 2.400 nelegalnih preuzimanja svojih filmova sa Meta-inih korporativnih IP adresa.

Prema navodima iz tužbe, Meta je navodno koristila „tajnu mrežu“ od oko 2.500 skrivenih IP adresa da prikrije aktivnost i da sakupi materijal za obuku neobjavljenog AI modela koji bi navodno stajao iza servisa Movie Gen. Strike 3 Holdings tvrdi da joj time naneta šteta koja bi mogla da premaši 350 miliona dolara.

Meta, međutim, u svom podnesku negira sve optužbe, ističući da se one „zasnivaju na nagađanjima i insinuacijama“. Kompanija je ocenila da Strike 3 ima reputaciju „copyright trolla“ koji podnosi iznuđivačke tužbe, i naglasila da nema nikakvih dokaza da su zaposleni u Meti namerno preuzimali filmove za potrebe obuke veštačke inteligencije.

U odgovoru suda dostavljenom ove nedelje, Meta navodi da je količina navodno preuzetog materijala – prosečno dvadesetak naslova godišnje – premala da bi služila za treniranje AI modela. Uz to, dodaje da bi većina aktivnosti mogla da potiče od pojedinaca koji su filmove skidali za ličnu upotrebu, a ne u okviru korporativnih zadataka. Kompanija takođe tvrdi da nije moguće utvrditi da li su te IP adrese uopšte koristili njeni zaposleni, budući da internet u njenim prostorijama koriste i brojni ugovorni saradnici, posetioci i treće strane.

Meta je posebno osporila tvrdnju o „mreži skrivenih IP-jeva“, ocenjujući da „nema logike“ da bi kompanija istovremeno pokušavala da prikrije pojedine preuzimanja, dok bi druge obavljala sa lako prepoznatljivih korporativnih adresa. Prema njenim rečima, cela teorija o „tajnom AI treningu“ je „besmislena i neosnovana“.

Kompanija je podsetila da njene interne politike izričito zabranjuju kreiranje ili obuku modela na eksplicitnom sadržaju, naglašavajući da takav materijal „nije ni koristan ni poželjan“ u razvoju njenih tehnologija. Meta smatra da Strike 3 nije dostavila nijedan dokaz da je bilo koji AI model zaista treniran na njenom materijalu – „jer takvog dokaza jednostavno nema“.

Sud će u narednim nedeljama odlučiti da li će tužba biti odbačena ili će se slučaj nastaviti. Za Metu, koja je pod pojačanim nadzorom regulatora zbog razvoja generativne veštačke inteligencije, ishod ovog spora važan je i zbog reputacije – ne samo kao pitanje autorskih prava, već i kao test tvrdnje da AI alati koje razvija ne znaju šta je eksplicitan sadržaj.