Meta nezakonito prikupljala podatke korisnica Flo aplikacije

Porota u Kaliforniji je utvrdila da je Meta nezakonito prikupljala podatke o zdravlju korisnica iz aplikacije za praćenje menstruacije Flo, kršeći državni zakon o prisluškivanju. Presudom se zaključuje tužba podneta protiv Flo, Google, Mete i kompanije za analitiku aplikacija Flury 2021. godine, u kojoj su korisnici Flo aplikacije optužili kompanije da prikupljaju njihove privatne podatke o menstrualnom zdravlju bez pristanka za ciljano oglašavanje.

Iako je Flo obećala da će čuvati poverljive informacije o reproduktivnom zdravlju korisnica privatnim, u tužbi se navodi da je Flo dozvolila Google i Meti da prisluškuju komunikaciju u aplikaciji između novembra 2016. i februara 2019. godine, kršeći kalifornijski Zakon o narušavanju privatnosti. Slučajevi protiv Flo, Google i Flurry rešeni su neotkrivenim poravnanjima pre suđenja, ostavljajući Metu kao jedinog preostalog optuženog.

Porota je u ponedeljak donela presudu da postoji „pretežnost“ dokaza koji pokazuju da je Meta „namerno prisluškivao i/ili snimao razgovore koristeći elektronski uređaj“, bez znanja korisnika Flo aplikacije. Iako finansijska šteta još nije odlučena, svako kršenje Kalifornijskog zakona o narušavanju privatnosti može rezultirati kaznom od 5.000 dolara, a tužba je podneta u ime „miliona“ korisnika Floa.

„Ova presuda šalje jasnu poruku o zaštiti digitalnih zdravstvenih podataka i odgovornostima velikih tehnoloških kompanija“, rekli su glavni advokati Michael P. Canty i Carol C. Villegas u saopštenju. „Kompanije poput Mete koje tajno profitiraju od najintimnijih informacija korisnika moraju biti pozvane na odgovornost.“

Meta se usprotivila presudi i verovatno će se žaliti na odluku.

„Oštro se ne slažemo sa ovim ishodom i istražujemo sve pravne opcije“, rekla je Meta u saopštenju koje je objavio TechCrunch. „Tvrdnje tužilaca protiv Mete su jednostavno lažne. Privatnost korisnika je važna za Metu, zbog čega ne želimo zdravstvene ili druge osetljive informacije i zato naši uslovi zabranjuju programerima da ih šalju.“

Izvor: TheVerge