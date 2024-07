Meta omogućuje istraživačima pristup podacima sa Instagrama za studiju o mentalnom zdravlju tinejdžera

Studija je deo novog pilot programa sa centrom za otvorenu nauku.

Instagram Data Access Pilot for Well-Being Research

Ozbiljne zabrinutosti su izražene u vezi sa uticajem društvenih mreža na mentalno zdravlje tinejdžera. Meta omogućava grupi istraživača da ispitaju neke od podataka sa Instagrama. Oni će tako utvrditi da li društvene mreže psihološki štete mlađim korisnicima.

Centar za otvorenu nauku (COS) pokreće novi zajednički pilot program sa Metom kako bi proizveli nezavisne studije o tome kako društvene mreže utiču na mentalno zdravlje tinejdžera.

Program Instagram Data Access Pilot for Well-Being Research će sprovesti „nezavisna akademska“ istraživanja koristeći do šest meseci podataka sa Instagrama. Na taj način će utvrditi „potencijalne pozitivne ili negativne asocijacije korišćenja Instagrama“ među tinejdžerima i mladim odraslim osobama. Studija će takođe ispitati pozitivne i negativne razlike u velikim populacijama širom sveta. Zatim i uzroke „statističkih veza između Instagrama i socijalnog ili emocionalnog zdravlja“.

Podaci kojima istraživači mogu pristupiti mogu uključivati pratioce korisnika Instagrama i naloge koje prate, postavke naloga i vreme provedeno na servisu za deljenje fotografija. Istraživači neće imati pristup demografskim informacijama korisnika niti sadržaju njihovih postova i komentara. Podaci će dolaziti iz naloga sa sedištem u 24 zemlje, uključujući SAD i Veliku Britaniju.

Ostale naučne studije koje su sproveli istraživači sa Massachusetts Institute of Technology (MIT), New York University i Stanforda pronašle su paralelne veze između korišćenja društvenih mreža i stanja mentalnog zdravlja osobe. Veća pažnja je skrenuta prošle godine kada je svedočio Arturo Béjar. On je bivši direktor inženjeringa za Protect and Care na Facebooku. On je upozorio kompaniju i njenog izvršnog direktora putem emaila o opasnostima koje njihov proizvod može imati na mlade ljude.

41 država je podnela tužbu protiv Mete

Béjar je svedočio da je sedam dana pre saslušanja 13 odsto korisnika na Instagramu uzrasta između 13-15 godina primilo neželjene seksualne ponude. Takođe je svedočio da je njegova sopstvena 16-godišnja ćerka pokazala znakove trenutnog pada mentalnog zdravlja. To se dogodilo nakon što je jedan korisnik komentarisao da treba „da se vrati u kuhinju“ ispod jednog od njenih postova.

Mesec dana pre saslušanja, 41 država je podnela tužbu protiv Mete zbog navodnog obmanjivanja javnosti o potencijalno zavisnoj prirodi njenih platformi kao što su Facebook i Instagram među tinejdžerima.

„Moje iskustvo, nakon što sam poslao taj email i video šta se dogodilo posle toga, jeste da su znali da postoji nešto što mogu da urade povodom toga. Izabrali su da to ne urade. Ne možemo im verovati kada su u pitanju naša deca“, rekao je Béjar tokom saslušanja. „Vreme je da Kongres deluje. Verujem da su dokazi preobilni.“

