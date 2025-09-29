PC Press specijal - IT u fabrikama
Meta otvara vrata eksternim programerima za pametne naočare

Nenad Gajic

Na konferenciji Meta Connect 2025 kompanija je najavila da će omogućiti spoljnim programerima da prave aplikacije za njene pametne naočare Ray-Ban i Oakley.

Wearables Device Access Toolkit

Do sada su integracije bile ograničene na aplikacije poput Spotify-a i Audible-a. Sada će programeri moći da koriste senzore i zvučne funkcije kako bi kreirali sopstvena iskustva zasnovana na multimodalnoj veštačkoj inteligenciji.

Prvi partneri uključuju Twitch, koji razvija funkciju za strimovanje uživo, i Disney, koji testira aplikaciju za upotrebu u tematskim parkovima. Tu je i aplikacija 18Birdies, koja golferima nudi preporuke palica i statistiku udaljenosti.

Nove mogućnosti trebalo bi da funkcionišu čak i na prvoj generaciji Ray-Ban Meta naočara. Iako kompanija nije precizirala da li će programeri moći da koriste i ekran na najnovijem modelu Meta Ray-Ban Display. Alat za programere, pod nazivom Wearables Device Access Toolkit, biće dostupan u ograničenom izdanju tokom 2026. godine.

Meta je takođe predstavila tri nova modela naočara: drugu generaciju Ray-Ban Meta, sportske Oakley Meta Vanguard i Meta Ray-Ban Display naočare sa video prikazom po ceni od 799 dolara.

Izvor: Engadget

