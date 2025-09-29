Meta otvara vrata eksternim programerima za pametne naočare

Na konferenciji Meta Connect 2025 kompanija je najavila da će omogućiti spoljnim programerima da prave aplikacije za njene pametne naočare Ray-Ban i Oakley.

Wearables Device Access Toolkit

Do sada su integracije bile ograničene na aplikacije poput Spotify-a i Audible-a. Sada će programeri moći da koriste senzore i zvučne funkcije kako bi kreirali sopstvena iskustva zasnovana na multimodalnoj veštačkoj inteligenciji.

Prvi partneri uključuju Twitch, koji razvija funkciju za strimovanje uživo, i Disney, koji testira aplikaciju za upotrebu u tematskim parkovima. Tu je i aplikacija 18Birdies, koja golferima nudi preporuke palica i statistiku udaljenosti.

Nove mogućnosti trebalo bi da funkcionišu čak i na prvoj generaciji Ray-Ban Meta naočara. Iako kompanija nije precizirala da li će programeri moći da koriste i ekran na najnovijem modelu Meta Ray-Ban Display. Alat za programere, pod nazivom Wearables Device Access Toolkit, biće dostupan u ograničenom izdanju tokom 2026. godine.

Meta je takođe predstavila tri nova modela naočara: drugu generaciju Ray-Ban Meta, sportske Oakley Meta Vanguard i Meta Ray-Ban Display naočare sa video prikazom po ceni od 799 dolara.

Izvor: Engadget