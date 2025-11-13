PC Press specijal - Bezbednost 2025
Meta planira ulaganje od 600 milijardi dolara u Sjedinjenim Državama

Marija Ljevnaic

Tramp je iznudio neverovatnu cifru za ulaganje u infrastrukturu Sjedinjenih Država.

Meta je saopštila da će do 2028. godine uložiti 600 milijardi dolara u infrastrukturu širom Sjedinjenih Država. Najava nema mnogo detalja ali se čini da će ulaganje biti usmereno ka centrima podataka veštačke inteligencije.

Meta se nije samostalno odlučila da uloži ovoliki novac. Malo je u tome pomogao Tramp koji je stavio Metu u negodan položaj. Tokom večere u Beloj kući u septembru Mark Zakerberg je morao da najavio ovu cifru iako nije baš sasvim siguran da hoće, može i želi da uloži toliko novac. Tramp je bio siguran.

Meta je sada zvanično potvrdila da kreće u ovaj projekat ali kada i kako nismo sasvim sigurni.

