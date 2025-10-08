Meta planira ulazak u robotiku posle AR naočara

Nakon što završi rad na svojim Project Orion AR naočarima, Meta očigledno ima novu ambiciju — robotiku. Prema informacijama koje prenosi Sources novinar Alex Heath, nakon razgovora sa CTO-om kompanije Andrewom Bosworthom, Meta istražuje robotske tehnologije, ali za razliku od Apple-a, Google-a ili Tesle, njen fokus neće biti isključivo na hardveru.

„Metabot“ i fokus na softver

Meta razvija sopstveni robot pod radnim nazivom Metabot, ali krajnji cilj je kreiranje softverske platforme koju bi licencirale druge kompanije, slično onome kako Google radi sa Androidom. Bosworth je istakao da je „softver usko grlo“ u razvoju napredne robotike, a Meta se nada da će kombinacija njenog tima za robotiku, na čijem čelu je bivši CEO Cruise-a Marc Whitten, i Superintelligence Labs odeljenja dovesti do funkcionalnog rešenja.

Prvi zadatak je razvoj „world model“-a, koji može da obavlja softverske simulacije potrebne za pokrete poput animacije vešte robotske ruke. Dugoročno, to bi moglo da obuhvati i složenije pokrete i zadatke.

Robotski planovi i izazovi

Već početkom 2025. pojavile su se informacije da Meta istražuje koncept robota za kućne poslove — poput čišćenja ili slaganja veša. Ipak, projekat je u ranoj fazi i izlazak takvog proizvoda na tržište verovatno je godinama daleko.

Meta se time pridružuje sve većem broju tehnoloških kompanija koje ulažu u robotiku. Apple navodno radi na kućnim robotima, počevši od stola sa robotskom rukom i ekranom, dok Tesla već javno pokazuje prototipove svog robota Optimus, iako u strogo kontrolisanim uslovima.

Meta još uvek nije ostvarila svoj cilj da AR naočare postanu naslednik pametnih telefona, ali već gleda ka sledećem velikom izazovu. Ako se planovi ostvare, roboti bi mogli postati novo polje na kojem će kompanija ulagati značajne resurse i pokušati da izgradi dominaciju kroz softver.

Izvor: Engadget