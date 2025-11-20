Meta pobedila u višegodišnjoj sudskoj borbi za navodni monopol

Američki okružni sudija James Boasberg presudio je da Federalna trgovinska komisija (FTC) nije dokazala da Meta ima monopol na tržištu ličnog društvenog umrežavanja, čime je kompanija odnela ključnu pobedu posle godina regulatornih pritisaka zbog kupovine Instagram-a i WhatsApp-a, piše Ars Technica.

FTC je tvrdio da Meta ima gotovo potpunu dominaciju nad tržištem na kome navodno postoje samo dva konkurenata – Snapchat i MeWe. Sudija je, međutim, zaključio da takva definicija tržišta više ne odgovara stvarnosti i da se više ne može praviti stroga razlika između društvenog umrežavanja i društvenih medija. Pozvao se čak i na Heraklita, navodeći da se „u istu reku ne može ući dva puta“ – što je, po njemu, znak da je era ranih društvenih mreža prošla.

Boasberg je presudio da se Meta danas takmiči sa mnogo širim spektrom rivala, uključujući TikTok i YouTube. Dovoljno je bilo samo da se uključi TikTok u definiciju tržišta da FTC-ov slučaj padne: „Meta nema monopol u relevantnom tržištu“, napisao je sudija.

Sud je naveo da korisnici prelaze sa Metinih aplikacija na video-platforme, zbog čega je kompanija morala masovno da investira u Reels. Danas većina vremena na Facebook-u i Instagram-u odlazi na gledanje video-sadržaja, pa su ove aplikacije sve sličnije TikTok-u i YouTube-u, ocenio je sudija.

FTC je izrazio duboko razočaranje presudom, upozorivši na Boasbergovu navodnu pristrasnost i najavivši da razmatra dalje korake. Meta je, s druge strane, saopštila da presuda potvrđuje postojanje žestoke konkurencije u sektoru i da će nastaviti saradnju sa administracijom.

Sud je odbacio i tvrdnje da je Meta pogoršala kvalitet svojih aplikacija prevelikim brojem reklama i smanjenjem vidljivosti objava prijatelja. Meta je dokazala, naveo je sudija, da se padajuća količina prijateljskih objava jednostavno objašnjava time da korisnici sve manje javno objavljuju – a ne time da kompanija sakriva sadržaj.

Kritičari presude, poput Nidhi Hegde iz American Economic Liberties Project-a, tvrde da odluka ignoriše ogromnu moć kompanije Meta i njen model rasta zasnovan na kupovini rivala. Industrijske grupe, međutim, pozdravile su presudu, navodeći da je sud potvrdio ono što svaki internet korisnik zna – da se Meta takmiči sa brojnim platformama.

Presuda predstavlja kraj jednog od najdužih pokušaja FTC-a da razbije Meta ekosistem Facebook–Instagram–WhatsApp, a za kompaniju – jednu od najvećih pravnih pobeda u njenoj istoriji.