Meta pokreće „Vibes“, kratki AI video snimak

Meta je predstavila „Vibes“ novi fid u aplikaciji Meta AI.

Meta je najavila pokretanje „Vibes“ koji sadrži seriju video snimaka generisanih veštačkom inteligencijom.

Novi fid je rezervisan za video zapise kreirane AI. Metin algoritam će kroz vreme sam početi da vam prikazuje snimke iz ove grupe koji bi bili prema vašem interesovanju.

Korisnici mogu da generišu video od remiksa svojih video snimaka ili od nule. Pre objavljivanja moguće je dodati vizuelne elemente, dodati muziku ili podesiti stilove. Video može da se objavi direktno na Vibes fidu ili da se šalje kroz direktne poruke.

Nikome nije jasno zašto se ovo pojavljuje. Korisnici uglavnom negativno komentarišu jer ovakvu izmenu niko nije tražio. Na društvenim mrežama se čini da su korisnici prilično revoltirani zbog ove promene pa je neizvesno da li će se bura ipak tokom vremena stišati ili će ova funkcija ubrzo nestati.

Izvor: techcrunch.com