Meta predstavlja “fediverse sharing” za Threads

Meta nastavlja svoj spor korak ka kompatibilnošću sa fediverzumom. Kompanija je eksperimentisala sa tim da postove nekoliko naloga budu dostupni na Mastodonu od kraja prošle godine.

Još uvek nije jasno kada će ova funkcija biti šire dostupna

Sada je ponudila kratki pregled kako integracija funkcioniše i kako bi mogla izgledati kada više ljudi dobije mogućnost da direktno deli iz Threads-a na fediverzum.

Inženjer Instagrama, Peter Cottle, održao je kratku prezentaciju pod nazivom “Threads in the Fediverse” na FediForumu, virtuelnom događaju za entuzijaste decentralizovanih društvenih medija. U demonstraciji, Cottle objašnjava kako će korisnici Threads-a moći da se prijave za deljenje na fediverzumu i pružio neke uvide u to kako Meta razmišlja o svojoj ulozi u fediverzumu.

U kratkom video prikazu, prvi put primećenom od strane The Verge-a, Cottle predstavlja novu postavku naloga nazvanu “fediverse deljenje”. Kao što naziv sugeriše, meni će omogućiti korisnicima da njihovi postovi budu vidljivi na Mastodonu i drugim platformama koje koriste ActivityPub. Značajno je i to što izgleda da dolazi sa dugim napomenama koje tačno objašnjavaju šta to znači za njihov sadržaj.

“Mislim da je zapravo prilično komplikovano za Threads jer imamo oko 130 miliona ljudi koji ga koriste mesečno, ali mnogi ljudi nisu čuli za fediverzum,” rekao je Cottle. “Ali želimo da im omogućimo mogućnost da uđu u tu vrstu iskustva. Dakle, moramo objasniti fediverzum i sve napomene, a zatim se pobrinuti da se osećaju dobro zbog rezultata.”

Vizuelno, fediverzum će biti predstavljen na Threads-u ikonom koja podseća na planetu (simbol je ranije primećen u kodu aplikacije). Cottle je objasnio da će korisnici koji su omogućili deljenje na fediverzumu imati simbol vidljiv na svojim profilima i da će videti indikaciju u kompozitoru aplikacije ako će post biti vidljiv na fediverzumu. Cottle je takođe potvrdio da će samo javno dostupni nalozi imati mogućnost deljenja na fediverzumu. Takođe je napomenuo da će korisnici imati prozor od 5 minuta pre nego što se postovi objave kako bi napravili eventualne promene ili izmene, jer Threads ne može da garantuje da će izbrisan Threads post takođe biti izbrisan sa fediverzuma.

Demonstracija dolazi dok je Meta počela da dodaje još nekoliko naloga u svoj eksperiment sa deljenjem na fediverzumu. Trenutno, korisnici Mastodona mogu pratiti glavnog izvršnog direktora Instagrama, Adama Mosserija, i nekoliko drugih korisnika Threads-a, ali kompanija nije dala ažuriranje kada će funkcionalnost biti šire dostupna. Cottle-ova demonstracija takođe nije istražila kako deljenje sa Mastodona i drugih servisa koji koriste ActivityPub u Threads-ima može funkcionisati. (Trenutno, ako korisnik Mastodona odgovori na Threads post, odgovor je vidljiv samo na Mastodonu, ne i na Threads-u.)

Ali Cottle-ova demonstracija je još jedan znak da Meta ozbiljno shvata rastući zamajac za decentralizovane društvene medije. “Znam da postoji mnogo skeptičnosti u vezi sa Threads-om koji ulazi u fediverzum, to je potpuno razumljivo,” rekao je Cottle. “Ali želim da mislim da svi na timu imaju zaista dobre namere. Zaista želimo da budemo jako dobri članovi zajednice i da ljudima omogućimo da iskuse šta je fediverzum i snagu protokola.”

Izvor: Engadget

