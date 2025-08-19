Meta predstavlja novu budućnot VR-a

Tiramisu headset predstavlja još jedan korak ka cilju da VR izgleda potpuno kao stvarni svet.

„Hiperrealistički VR“

Meta je ove nedelje predstavila neke od svojih najnovijih prototipova za virtuelnu stvarnost, koji impresioniraju tehničkim specifikacijama, ali i svojim dizajnom. Kompanija je otkrila detalje o projektu Tiramisu, nazvavši ga „hiperrealističkim VR-om“. Ovaj set obećava tri puta veći kontrast. Zatim, 14 puta veću maksimalnu osvetljenost i 3,6 puta veću ugaonu rezoluciju u poređenju sa Meta Quest 3. U brojkama, to znači do 1.400 nita osvetljenosti i ugaonu rezoluciju od 90 piksela po stepenu.

Cilj tima za Optiku, fotoniku i sisteme svetla (OPALS) u okviru Reality Labs Research-a jeste stvaranje VR iskustva koje je neprepoznatljivo u odnosu na stvarni svet. Zapravo to je vizuelni Tjuringov test. „Naša misija u ovom projektu bila je da pružimo najbolji mogući kvalitet slike“, izjavio je Sjuan Vang.On je optički istraživač u OPALS-u. Međutim, ovakav kvalitet ima i svoje nedostatke. Tiramisu ima ograničeno vidno polje od svega 33 stepena horizontalno i vertikalno. U poređenju sa 110 stepeni horizontalno i 96 stepeni vertikalno kod Meta Quest 3. Uz to, uređaj je trenutno prilično glomazan.

Drugi prototipovi predstavljeni u objavi kompanije su Boba 3 headsetovi, namenjeni mešovitoj i virtuelnoj stvarnosti, a nude izuzetno široko vidno polje. Svi ovi projekti biće prikazani na konferenciji SIGGRAPH 2025 u Vankuveru naredne nedelje.

Izvor: Engadget