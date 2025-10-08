Meta širi „teen accounts“ na globalnom nivou

Meta je objavila da počinje da prebacuje još veći broj tinejdžera na posebne „teen accounts“ profile na Facebooku i Messengeru, sa dodatnim roditeljskim kontrolama i zaštitnim opcijama za mlađe korisnike. Kompanija tvrdi da „stotine miliona“ tinejdžera već koriste ove naloge na Instagramu, Facebooku i Messengeru.

Globalna dostupnost i obavezna primena

Specijalni nalozi prvi put su uvedeni na Instagramu prošle godine, a početkom 2025. počeli su da se testiraju i na Facebooku i Messengeru u SAD, Kanadi, Velikoj Britaniji i Australiji. Od sada, ovi nalozi biće dostupni tinejdžerima širom sveta.

Meta je donela odluku da teen accounts postanu obavezni za sve korisnike tinejdžerskog uzrasta, dok mlađi tinejdžeri od 13 do 15 godina moraju imati dozvolu roditelja za promenu podešavanja vezanih za bezbednost. Kompanija koristi AI tehnologiju kako bi otkrila korisnike koji možda lažu o svojim godinama.

Kontrola i bezbednosne funkcije

Roditelji preko novih naloga mogu da:

prate vreme provedeno u aplikacijama,

vide sa kim njihova deca razmenjuju poruke,

osiguraju da su aktivirana stroža privatna i bezbednosna podešavanja, koja ograničavaju kontakt sa odraslima koje deca ne poznaju.

Programi protiv nasilja i zloupotrebe

Instagram dodatno širi svoj „school partnership program“ u SAD, koji omogućava osnovnim i srednjim školama da brže prijave slučajeve nasilja ili problematičnog ponašanja. Program je do sada bio u pilot fazi, ali od sada svaka škola u SAD može da se prijavi.

Meta već nekoliko godina intenzivno razvija roditeljske kontrole i alate za zaštitu maloletnika, ali se i dalje suočava sa brojnim tužbama i istragama zbog svojih dosadašnjih propusta u oblasti zaštite dece na mreži.

Izvor: Engadget