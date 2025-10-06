Meta širi upotrebu prepoznavanja lica protiv lažnih naloga

Meta je proširila primenu tehnologije prepoznavanja lica u Evropi, Velikoj Britaniji i Južnoj Koreji kako bi suzbila naloge koji imitiraju javne ličnosti. Nove bezbednosne funkcije već su dostupne na Facebooku, a u narednim mesecima biće uvedene i na Instagramu.

Kako radi sistem zaštite

Ova tehnologija prvi put je uvedena prošle godine u SAD, gde se koristi za otkrivanje oglasa koji lažno koriste lik poznatih ličnosti i za vraćanje pristupa hakovanim nalozima. U Evropi javne ličnosti moraju da se opredele za učešće u programu, dok se isti sistem sada uvodi i u Južnoj Koreji, uz dodatne mere protiv prevara. Meta je pojasnila da će softver upoređivati profilne fotografije sumnjivih naloga sa zvaničnim slikama javnih ličnosti na Facebooku i Instagramu, a nalozi koji budu potvrđeni kao lažni biće uklonjeni.

Povratak nakon ukidanja sistema

Od marta ove godine, sistem je korišćen i za pomoć pri oporavku naloga u UK, EU i Južnoj Koreji, što predstavlja svojevrsni povratak tehnologije nakon što je Facebook pre tri godine ugasio svoj raniji sistem prepoznavanja lica zbog snažnog protivljenja javnosti.

Rezultati i kontroverze

Meta navodi da su u prvoj polovini 2025. prijave korisnika za tzv. „celebrity bait“ oglase smanjene za 22% na globalnom nivou. Ipak, tehnologija prepoznavanja lica i dalje izaziva kontroverze, posebno zbog podeljenih mišljenja o njenoj upotrebi u policiji i na radnim mestima.

Izvor: Engadget