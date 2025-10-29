Meta smanjuje svoj stari istraživački tim za AI

Meta planira da ukine oko 600 radnih mesta u svom starom odeljenju za istraživanje veštačke inteligencije, prema izveštaju kompanije Axios. Otpuštanja će navodno uticati na Metinu jedinicu za fundamentalna istraživanja veštačke inteligencije, poznatu i kao FAIR, zajedno sa njenim odeljenjem za proizvode i infrastrukturu veštačke inteligencije, dok kompanija nastavlja da zapošljava radnike za svoj novoformirani tim za superinteligenciju, TBD Lab.

Portparolka Mete, Ana Brekalo, potvrdila je za Verge da su izveštaji Axiosa tačni. Tokom leta, Meta je započela nagli porast zapošljavanja u oblasti veštačke inteligencije nakon što je investirala 14,3 milijarde dolara u Skalajz AI i zaposlila izvršnog direktora Aleksandra Vanga. Samo nekoliko meseci kasnije, zapošljavanje je obustavljeno i najavljeno je restrukturiranje koje će se fokusirati na proizvode i infrastrukturu vezane za veštačku inteligenciju.

U međuvremenu, Metin istraživački tim za veštačku inteligenciju je pao u drugi plan, a liderka FAIR-a Joelle Pineau, otišla je ranije ove godine. U avgustu, šefica Mete AI, Vang, rekla je da će Meta „cilj biti da integriše i skalira mnoge istraživačke ideje i projekte iz FAIR-a u veće modele koje sprovodi TBD Lab“.

Sada, Meta smanjuje broj radnih mesta unutar FAIR-a i drugih odeljenja, dok zapošljava poznate ljude za TBD Lab. „Smanjenjem veličine našeg tima, biće potrebno manje razgovora da bi se donela odluka, a svaka osoba će biti odgovornija i imati veći obim i uticaj“, piše Vang u memorandumu koji je video Axios. Meta će omogućiti pogođenim zaposlenima da se prijave za druge pozicije unutar kompanije, izveštava Axios.

Izvor: TheVerge