Meta trguje elektičnom energijom

Meti je neophodna energija za data centre.

Meta ubrzano radi na izgradnji elektrana kako bi obezbedila potrebnu energiju za svoje centre podataka. Data centri zahtevaće ogromnu količinu energije, a Meta ne želi stvar da prepusti drugima pa sve više ulazi u trgovinu električnom energijom.

Meta i Microsoft su dobili odobrenje za trgovinu elekrtičnom energijom dok je Apple davno u ovoj igri. Meta ima u planu da preuzme dugoročne obaveze za kupovinu ne samo energije već i postrojenja i da ublaži rizik od preprodaje energije koja je njoj potrebna.

Tehnološke kompanije sve više stavljaju šapu na električnom energijom širom sveta. Ono što mi gledamo je pokrivač i veš izgovor da je u pitanju njihova potreba zbog data centara. Pitanje je da li će data centri zaista moći sa današnjim uređajima da funkcionišu prema zamisli. Drugo pitanje je da li nam je sve to baš i potrebno.

Kroz istoriju je dolazilo do promena u načinu rada. Parna mašina je jedan od primera. Uvođenje AI sigurno ima svoje prednosti. Ali isto kao i parna mašina predstavlja za naše trenutno stanje preterano trošenje energije i ogroman zagađivač a prednosti sigurno nisu vredne tolikog uništenja.

Kao što je nekad železnica kontrolisala rudnike danas tehnološke kompanije osvajaju električnu energiju. Čini se da je reč o isto klovnu samo u drugom odelu.

Izvor: techcrunch.com