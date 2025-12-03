Meta tvrdi da je Facebook Dating hit među mladima

Facebook Dating je navodno zabeležio čak 21,5 miliona dnevno aktivnih korisnika u novembru, piše Mashable. Najviše dolazi iz SAD, među kojima je i oko 1,77 miliona mladih od 18 do 29 godina – brojka koja sugeriše da je platforma sve popularnija među mlađom publikom.

Statistika ipak deluje iznenađujuće čak i samim korisnicima: iako mladi navodno masovno koriste aplikaciju, mnogi tvrde da je niko u njihovom okruženju ne koristi. U poređenju sa drugim platformama – Tinder-om koji ima 50 miliona mesečnih korisnika i Hinge-om sa oko 15 miliona – brojke deluju impresivno.

Jedna od prednosti je što servis nije posebna aplikacija već deo postojeće Facebook aplikacije, što omogućava brzo kreiranje profila. Ponuda funkcija slična je drugim servisima za upoznavanje: biografije, pitanja, izbor muzike, podaci o obrazovanju i poslu, pa čak i AI-generisana biografija. Platforma pritom nema model monetizacije – svi filteri su besplatni, osim dnevnog limita od oko 70 – 80 lajkova.

Ali prva ozbiljna mana su nefunkcionalne preferencije za upoznavanje. Iako korisnik može da postavi striktne parametre, aplikacija često nudi profile iz potpuno drugih država i regiona, daleko van zadanog kruga pretrage. Uz to, registrovalo se da je baza mladih korisnika znatno manja nego što brojke sugerišu.

Prema podacima, više od 57 odsto ukupnih korisnika platforme Facebook starije je od 35 godina, što se jasno preslikava i na dejting deo platforme. Dok korisnici iznad četrdesete deluju najaktivniji, mlađi odrasli teško pronalaze relevantne mečeve.

Konačno iskustvo jednog korisnika iz ciljane grupe od 18 do 29 godina bilo je prilično loše: za dve nedelje nije dobio nijedan meč, uprkos standardnom profilu i AI biografiji. Utisak je da Facebook Dating može da bude koristan za starije korisnike, dok mlađi nailaze na manje profila i tehničke probleme.

Za one koji traže aktivniju i precizniju zajednicu, možda je vreme da pogledaju šta se dešava na drugim aplikacijama. Ili napolju.