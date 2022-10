Meta u slobodnom padu – ispala iz Top 20 najvrednijih američkih kompanija

Prošle godine, Meta (Facebook) bila je svrstana među pet najvrednijih kompanija u SAD-u, sa vrednošću većom od jednog triliona dolara. Sada, šesnaest meseci nakon što je „prebacila“ tu magičnu granicu, kompanija je procenjena „samo“ na oko 270 milijardi dolara, a pad vrednosti je upao od niz od tri kvartala zaredom. Zbog svega toga, Meta je sada ispala iz liste 20 najvrednijih američkih kompanija.

Poslednji „udarac“ kompanija je primila u četvrtak, kada su njene akcije pale za 23 procenta. Samo ove godine kompanija je izgubila na vrednosti 730 milijardi dolara (70 procenata vrednosti), dok je u odnosu na maksimalnu dostignutu vrednost iz septembra 2021. godine, vrednost opala za 74 procenta. Ovako nisku vrednost nije imala još od 2016. godine. Kada su tehnološke kompanije u pitanju, Metu su po vrednosti na top listi prestigle Tesla i Nvidia, a odmah iza nje se nalazi Oracle.

Mark Zuckenberg nije uspeo da zaustavi ovaj trend, a po mnogima je on lično i najviše doprineo tome. Od kada je promenio ime kompanije u Meta, objavio je da je metaverse sveobuhvatni virtuelni univerzum koji obuhvata posao, zabavu i edukaciju. Međutim, izgleda da investitori to vide samo kao „rupu bez dna“, dok glavni biznis kompanije, Facebook, već treći kvartal zaredom ima osetan pad prihoda.

U pokušaju da opravda rezultate, Zuckenberg je naglasio da je trenutno stanje posledica velikih previranja na tržištu i u svetskoj ekonomiji. On je naveo da postoje mnogi makroekonomski uticaji, kao i pojačana konkurencija, koji utiču na poslovanje. Ipak, on veruje da je samo pitanje vremena kada će se to promeniti i da će na duže staze, investitori koji budu dovoljno strpljivi, biti adekvatno nagrađeni.

