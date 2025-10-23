PC - Naših 30
Meta ukida desktop Messenger aplikaciju

Nenad Gajic

Nakon 15. decembra pristup ćaskanjima biće moguć samo preko veb verzija Facebooka ili Messengera.

PCPress.rs Image

Rok je 15.decembar

Meta ukida Messenger aplikaciju za macOS i Windows i preusmerava korisnike na veb platformu. Kompanija je u e-mailu potvrdila da će aplikacija biti potpuno ugašena 15. decembra. Nakon toga će najjednostavniji način za pristup ćaskanjima bez telefona biti Facebook aplikacija na Windows-u ili web sajtovi Facebook i Messenger.

Meta nije objasnila razloge napuštanja desktop aplikacija, ali članak za podršku napominje da će korisnici biti obavešteni o gašenju i da neće moći da pristupe aplikaciji nakon tog datuma. Da bi vaši razgovori bili sačuvani, potrebno je uključiti secure storage i dodati PIN kod nalogu.

Izvor: Engadget

