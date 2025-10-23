Meta ukida desktop Messenger aplikaciju

Nakon 15. decembra pristup ćaskanjima biće moguć samo preko veb verzija Facebooka ili Messengera.

Rok je 15.decembar

Meta ukida Messenger aplikaciju za macOS i Windows i preusmerava korisnike na veb platformu. Kompanija je u e-mailu potvrdila da će aplikacija biti potpuno ugašena 15. decembra. Nakon toga će najjednostavniji način za pristup ćaskanjima bez telefona biti Facebook aplikacija na Windows-u ili web sajtovi Facebook i Messenger.

Meta nije objasnila razloge napuštanja desktop aplikacija, ali članak za podršku napominje da će korisnici biti obavešteni o gašenju i da neće moći da pristupe aplikaciji nakon tog datuma. Da bi vaši razgovori bili sačuvani, potrebno je uključiti secure storage i dodati PIN kod nalogu.

Izvor: Engadget

