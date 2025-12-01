Meta ukida „Like“ i „Comment“ za veb-sajtove — šta to znači za korisnike i izdavače

Krajem devedesetih i početkom 2000-ih, Facebook-ova „Sviđa mi se“ i „Komentar“ postali su sastavni deo gotovo svake veb-stranice. Omogućila su korisnicima da izraze reakciju bez napuštanja sajta, dok su izdavačima pružala dragocenu promociju i veći angažman publike. Međutim, Meta je sada potvrdila da će od 10. februara 2026. ova eksterna „social plugin“ dugmad biti potpuno ugašena.

Kraj jedne ere digitalnih interakcija

Prema zvaničnom saopštenju, korišćenje ovih dodataka u poslednjih nekoliko godina naglo je opalo. Većina korisnika sada reaguje i komentariše direktno unutar aplikacije, dok algoritmi i sistemi preporuka već prate interakcije bez potrebe za eksternim klikovima. Meta ističe da je odluka deo šireg restrukturiranja koje ima za cilj pojednostavljenje i fokus na centralizovane načine angažovanja.

Za vlasnike veb-sajtova, ovo znači da će „Like“ i „Comment“ dugmad prestati da funkcionišu, iako tehnički mogu ostati u kodu. Umesto vidljivih interaktivnih elemenata, prikazivaće se prazni prostori, dok će funkcionalnost nestati u pozadini. Sa druge strane, osnovni prikaz sadržaja i dalje će raditi normalno.

Za korisnike, promena znači da više neće moći da izraze reakciju ili ostave komentar putem Facebook naloga direktno na veb-stranicama. Biće potrebno da otvore Facebook aplikaciju ili sajt kako bi komunicirali sa objavama, što u praksi znači jedan dodatni korak i potencijalno manji broj interakcija.

Novi pristup deljenju sadržaja

Ova promena stvara prostor za alternativna rešenja. Veb-izdavači već istražuju mogućnosti zamene ovih plugin-ova sopstvenim sistemima komentarisanja, univerzalnim deljenjem sadržaja ili integracijom sa drugim društvenim mrežama. Meta, s druge strane, ovom odlukom jasno stavlja do znanja da želi da kontrola nad interakcijama ostane unutar njenog ekosistema.

Odluka da se ove funkcije ukinu može se posmatrati i kao simboličan kraj jedne ere — doba kada je Facebook bio duboko integrisan u gotovo svaki deo interneta. Današnji trendovi, međutim, pokazuju prelazak ka centralizovanim, aplikativnim platformama i sve manju zavisnost od eksternih veb-rešenja.

Izvor: Mashable