Meta uklonila 6,8 miliona WhatsApp naloga povezanih sa kriminalnim prevarama

Brisanje naloga deo je šireg napora kompanije da suzbije prevare.

Novi pregled bezbednosti

WhatsApp je uklonio 6,8 miliona naloga koji su „povezani sa kriminalnim centrima za prevare“ usmerenim na korisnike širom sveta, saopštila je Meta.

Ova brisanja, koja su se dogodila tokom prvih šest meseci ove godine. Deo su šire kampanje kompanije u borbi protiv prevara.

Meta je najavila i nove alate na WhatsApp-u. Oni će pomoći korisnicima da prepoznaju prevare, uključujući novi pregled bezbednosti koji će se pojavljivati kada ih neko ko nije na njihovoj listi kontakata doda u grupu. Zatim, i kontinuirane testne upozorenja da se zastane pre nego što se odgovori.

Prevare postaju sve učestalije i sve sofisticiranije u današnjem digitalnom svetu. Ponude koje deluju predobro da bi bile istinite i neželjene poruke pokušavaju da ukradu informacije ili novac korisnika. Prevare svakodnevno preplavljuju naše telefone, društvene mreže i druge delove interneta.

Meta je navela da su „neki od najaktivnijih“ izvora prevara kriminalni centri za prevare. Oni često uključuju prinudni rad pod kontrolom organizovanog kriminala. Kompanija je upozorila da takve aktivnosti često ciljaju korisnike na više platformi istovremeno kako bi izbegli detekciju.

To znači da kampanja prevare može početi preko SMS poruka ili aplikacije za upoznavanje. Zatim se proširiti na društvene mreže i platforme za plaćanje, navodi Meta.

Meta, koja je vlasnik i Facebook-a i Instagrama, ukazala je na nedavne prevare koje su pokušavale da koriste njene aplikacije kao i TikTok, Telegram i poruke generisane veštačkom inteligencijom pomoću ChatGPT-a kako bi nudile plaćanja za lajkove, vrbovale ljude u piramidalne šeme ili mamile druge na ulaganja u kriptovalute.

Meta je povezala ove prevare sa kriminalnim centrom za prevare u Kambodži i navela da je kampanja prekinuta u saradnji sa proizvođačem ChatGPT,kompanijom OpenAI.

Izvor: Euronews