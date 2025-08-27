Meta ulaže 10 milijardi u ruralnu oblast Luzijane

Na nekadašnjem poljoprivrednom zemljištu sveroistočne Luzijane Meta gradi svoj ludi san.

Meta želi da Ričlend pretvori u dom svojih najluđih težnji koji se odnose na AI. Ovaj region je izabran jer ima ogromnu količinu energije na gas. Region ima ogromno gasno polje koje može da bude sjajan izvor energije potrebne za upotrebu veštačke inteligencije.

Meta je u decembru počela izgradnju da sada najvećeg svog centra podataka. Reč je o kompleksu od devet zgrada koje su vredne 10 milijardi dolara i u kojem će se nalaziti niz servera a koji će da zauzimaju preko 4 miliona kvadratnih stopa što je površina veća od Diznilenda.

Očekuje se da će centar podataka da koristi energiju koja je potrebna za 4 miliona domova i da će postati najveći svetski projekat centra podataka.

Projekat podrazumeva više od 2 gigavata računarskog kapaciteta a sada se već govori o mogućnosti širenja na 5 gigavata koji bi mogao da obučava veliki jezički model otvorenog koda. Meta je zaostala u trci veštačke inteligencije zbog neuspeha koji je pretrepeo Metaverzum. Ovaj projekat treba da povrati Metu u trku za osvajanje budućnosti koju vide tehnološki giganti.

Čini se da će novi centri podataka velikih tehnoloških kompanija biti izuzetno gladni energije i vode. Prema prvim procenama održavanje ovog kompleksa zahtevaće više energije od Nju Orleansa. Postavlja se pitanje da li je ovakvo razmišljanje održivi i od kada će ovo ludilo trajati?

Izvor: fortune.com