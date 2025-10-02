Meta uvodi nove alate za prepoznavanje lica u Velikoj Britaniji, EU i Južnoj Koreji

Tehnologija se delimično koristi za identifikaciju prevaranata koji se lažno predstavljaju kao javne ličnosti.

Nova funkcija

Meta širi upotrebu prepoznavanja lica u Evropi, Velikoj Britaniji i Južnoj Koreji. Kompanija to radi kako bi suzbila naloge koji se lažno predstavljaju kao javne ličnosti. Nove bezbednosne funkcije zasnovane na prepoznavanju lica sada su aktivne na Facebooku u ovim regionima. U narednim mesecima biće dostupne i na Instagramu.

Tehnologija je prvobitno primenjena prošle godine u SAD. Tada je pomagala u identifikaciji oglasa koji lažno koriste lik poznatih ličnosti, kao i u pomaganju korisnicima da povrate pristup hakovanim nalozima. Javne ličnosti u Evropi mogu da se uključe u ovaj program. Program se istovremeno uvodi i u Južnoj Koreji, uz nove zaštite od lažnog predstavljanja. Ova nova funkcija posebno je namenjena prevarantima koji se predstavljaju kao javne ličnosti. Tako pokušavaju da obmanulu korisnike i navedu ih na slanje novca ili druge vrste prevara.

„Sada ćemo koristiti tehnologiju prepoznavanja lica da uporedimo profilnu fotografiju na sumnjivom nalogu sa stvarnim profilnim fotografijama javne ličnosti na Facebooku i Instagramu. Ako postoji podudaranje, uklonićemo lažni nalog“, izjavio je portparol Mete.

Pored lansiranja u SAD, tehnologija prepoznavanja lica kompanije korišćena je od marta ove godine u Velikoj Britaniji, EU i Južnoj Koreji kako bi pomogla u vraćanju naloga. Ova odluka je doneta tri godine nakon što je Facebook odlučio da ugasi svoj sistem prepoznavanja lica, delom zbog negativnih reakcija javnosti.

Društvena mreža ističe prednosti ovih alata. Komanija navodi da su u prvih šest meseci 2025. godine prijave korisnika za oglase sa „mamcima poznatih ličnosti“ globalno smanjene za 22 odsto. Ipak, prepoznavanje lica ostaje kontroverzna tehnologija, sa podeljenim mišljenjima o njenoj upotrebi u policiji i na radnom mestu.

