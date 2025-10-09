Meta uvodi pretplatu bez reklama za korisnike u UK

Korisnici Facebooka i Instagrama u Velikoj Britaniji uskoro će imati mogućnost da plate pretplatu kako bi uklonili oglase sa svojih naloga. Opcija će biti dostupna onima starijim od 18 godina u narednim nedeljama, a cena će iznositi £3 (oko $4) mesečno na webu ili £4 (oko $5) mesečno u iOS i Android aplikacijama. Viša cena na mobilnim uređajima rezultat je provizija koje naplaćuju Apple i Google putem svojih prodavnica aplikacija.

Kako funkcioniše pretplata

Pretplata bez oglasa važi za sve naloge povezane u Meta Accounts Center-u, alatu koji omogućava upravljanje više naloga na različitim Meta platformama.

Svaki dodatni nalog u okviru istog centra može dobiti pretplatu za +£2 ($3) mesečno na webu ili +£3 ($4) mesečno u aplikacijama .

ili . Oni koji ne žele da plate nastaviće da koriste besplatne verzije sa oglasima i opcijom prilagođavanja putem Ad Preferences podešavanja.

Regulatorni kontekst

Ova promena dolazi kao odgovor na smernice britanskog Information Commissioner’s Office (ICO) koje se zasnivaju na principu „pristani ili plati“. To znači da korisnici mogu da izaberu da li žele da daju pristanak za korišćenje podataka radi personalizovanih oglasa ili da plate pretplatu kako bi ih izbegli.

Meta je sličan model već uvela u EU, gde je početna cena bila €10 mesečno, ali je kompanija kažnjena sa €200 miliona zbog navodnog kršenja strogih pravila Digital Markets Act-a (DMA). Nakon toga je predstavljena jeftinija verzija plana bez oglasa, koju evropski regulatori još procenjuju.

Stav kompanije

Meta je pohvalila ICO zbog „konstruktivnog pristupa“ i ponovo naglasila da personalizovani oglasi pružaju najbolje iskustvo i korisnicima i biznisima. Istovremeno, kritikovala je regulatore u EU zbog, kako tvrdi, preteranog mešanja u poslovanje.

Digitalno oglašavanje čini oko 97% Meta-inih prihoda u 2024. godini, pa uvođenje pretplate bez reklama u UK predstavlja značajan eksperiment u prilagođavanju sve strožim pravilima o privatnosti.

Izvor: Engadget