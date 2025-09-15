Meta uvodi promene na mreži Threads

Meta je konačno unapredila način na koji funkcionišu objave (threads) na njenoj društvenoj mreži Threads. Do sada korisnici nisu mogli jasno da znaju koliko je neka objava duga ili da li je određeni post deo duže rasprave.

Threads ima 400 miliona aktivnih korisnika mesečno

Kompanija je predstavila „nekoliko promena koje čine preglednost niti jasnijom.“ Među njima je i nova oznaka „view more“ (prikaži više), koja signalizira da je post duži. Tako korisnici odmah znaju da misao autora ima nastavak.

Takođe, uveden je novi dizajn koji automatski slaže objave jednu iza druge kada korisnik otvori celo post. Svaka od objava sada ima broj koji pokazuje njen redosled u nizu, kao i ukupan broj postova. Ovo je daleko jednostavnije od ručnog dodavanja oznaka tipa „deo 1 od 12“. Funkcionalnosti se uskoro uvode i na mobilnim uređajima i na vebu.

Threads je nedavno dostigao značajan uspeh 400 miliona aktivnih korisnika mesečno. Meta konstantno dodaje nove mogućnosti, uključujući i opciju kačenja tekstualnih dokumenata dužine do 10.000 karaktera.

Izvor: Engadget