Meta uvodi „Vibes“ feed za AI generisane video klipove

Nemanja Momčilović

Meta AI aplikacija, poznata po incidentu kada su korisnici slučajno javno delili privatne razgovore sa chatbotom, sada dobija novi dodatak – Vibes feed, prostor posvećen isključivo AI-generisanim kratkim video zapisima.

Kako funkcioniše Vibes

Korisnici mogu:

  • skrolovati kroz video klipove koje su kreirali drugi,
  • praviti sopstvene klipove „od nule“ ili adaptirati postojeće,
  • deliti ih putem direktnih poruka ili ih objavljivati i na Instagramu i Facebooku.
Ova funkcionalnost podseća na formate popularnih mreža kratkog sadržaja, ali sa naglaskom na veštačku inteligenciju kao alat za kreaciju.

Planovi za dalje

Meta je najavila da će u budućnosti dodavati još funkcija za kreiranje AI sadržaja. U objavi na Threads-u, izvršni direktor Mark Zuckerberg opisao je Vibes kao „rani pogled na nove pravce razvoja proizvoda“ koje kompanija istražuje.

Uz to, Meta Superintelligence Labs sarađivaće sa Midjourney i Black Forest Labs na narednim AI projektima, što ukazuje na širenje saradnje sa vodećim timovima u oblasti generativne inteligencije.

Vibes feed je još jedan pokazatelj da Meta želi da AI bude ključni deo korisničkog iskustva na njenim platformama, nudeći nove načine za kreiranje i deljenje sadržaja – od privatnih razgovora do javnih video kreacija.

Izvor: Engadget

