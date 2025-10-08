Meta uvodi „Vibes“ feed za AI generisane video klipove

Meta AI aplikacija, poznata po incidentu kada su korisnici slučajno javno delili privatne razgovore sa chatbotom, sada dobija novi dodatak – Vibes feed, prostor posvećen isključivo AI-generisanim kratkim video zapisima.

Kako funkcioniše Vibes

Korisnici mogu:

skrolovati kroz video klipove koje su kreirali drugi,

praviti sopstvene klipove „od nule“ ili adaptirati postojeće,

deliti ih putem direktnih poruka ili ih objavljivati i na Instagramu i Facebooku.

Ova funkcionalnost podseća na formate popularnih mreža kratkog sadržaja, ali sa naglaskom na veštačku inteligenciju kao alat za kreaciju.

Planovi za dalje

Meta je najavila da će u budućnosti dodavati još funkcija za kreiranje AI sadržaja. U objavi na Threads-u, izvršni direktor Mark Zuckerberg opisao je Vibes kao „rani pogled na nove pravce razvoja proizvoda“ koje kompanija istražuje.

Uz to, Meta Superintelligence Labs sarađivaće sa Midjourney i Black Forest Labs na narednim AI projektima, što ukazuje na širenje saradnje sa vodećim timovima u oblasti generativne inteligencije.

Vibes feed je još jedan pokazatelj da Meta želi da AI bude ključni deo korisničkog iskustva na njenim platformama, nudeći nove načine za kreiranje i deljenje sadržaja – od privatnih razgovora do javnih video kreacija.

Izvor: Engadget