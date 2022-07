Meta zaradila milione od plasiranja lažnih oglasa

Kada je Mark Zakerberg pozvan da svedoči pred Kongresom 2018. godine, senator Orin Heč ga je pitao kako je Facebook zaradio novac. Zakerbergov odgovor je od tada postao viralan: „Senatore, mi prikazujemo oglase.”

114 milijardi dolara samo od oglašavanja

Između jula 2018. i aprila 2022. godine, Meta je zaradila najmanje 30,3 miliona dolara prihoda od reklama na mrežama koje je uklonila sa svojih platformi zbog angažovanja u koordinisanom neautentičnom ponašanju (CIB), pokazuju podaci koje je prikupio WIRED. Margarita Franklin, šef bezbednosnih komunikacija u kompaniji Meta, potvrdila je za WIRED da kompanija ne vraća novac od reklama ako se reklame uklone. Frenklin je pojasnila da je deo novca došao od reklama koje nisu kršile pravila kompanije, ali su ih objavile iste organizacije za odnose s javnošću ili marketinške organizacije koje su kasnije zabranjene zbog učešća u CIB operacijama.

Izveštaj The Wall Street Journal procenjuje da je do kraja 2021. Meta apsorbovala 17 odsto novca na globalnom tržištu reklama i zaradio 114 milijardi dolara od oglašavanja. Najmanji deo novca potiče od reklama koje su kupile mreže koje su prekršile Metinu politiku i koje je sama kompanija označila i uklonila. Globalna reklamna industrija se procenjuje na oko 400 do 700 milijardi dolara.

Skoro četiri godine, Meta objavljuje periodične izveštaje u kojima identifikuje CIB mreže lažnih naloga i stranica koje imaju za cilj da obmanu korisnike i, u mnogim slučajevima, guraju propagandu ili dezinformacije na načine koji su dizajnirani da izgledaju organski i promene javno mnjenje. Ove mreže mogu da vode vlade, nezavisne grupe ili kompanije za odnose s javnošću i marketing.

Izvor: Wired

