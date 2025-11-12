Meta zarađuje milijarde dolara od lažnih oglasa, navodi se u izveštaju

Procene pokazuju da prevare čine i do 10% prihoda kompanije u 2024. godini.





Meta je osporila podatke

Meta svake godine ostvaruje milijarde dolara prihoda od oglasa koji promovišu prevare i ilegalne proizvode, navodi se u novom izveštaju. Dokumenti otkrivaju da lažni oglasi čine i do 10% ukupnih prihoda kompanije. To je prošle godine iznosilo oko 16 milijardi dolara.

Oglasi obuhvataju lažne investicione šeme, ilegalne online kazina i zabranjene medicinske proizvode. Istraživači Mete procenjuju da su njene platforme Facebook, Instagram i WhatsApp učestvovale u čak trećini svih uspešnih internet prevara u SAD.

Izveštaj takođe navodi da je Meta često otežavala sopstvenim timovima borbu protiv lažnih oglasa, dopuštajući oglašivačima koji krše pravila da nastave sa kampanjama i nakon više prijava. Manji oglašivači bi bili blokirani tek nakon osam prekršaja. Dok su veliki oglašivači mogli da dobiju i do 500 upozorenja bez suspenzije.

Meta je osporila podatke, tvrdeći da je procena od 10% „gruba i preširoka“. Portparol Endi Stoun izjavio je da je kompanija u proteklih 18 meseci smanjila broj prijava korisnika za prevarantske oglase za 58%. Zatim da je 2025. godine uklonila više od 134 miliona takvih sadržaja.

Izvor: Engadget