Meta zaustavlja krađu Reels-a

Meta je kreirala novi alat koji treba da zaštiti kreatore od krađe njihovih Reels snimaka.

Kreatori na Facebooku dobijaju novi alat koji treba da im pomogne da zaštite svoj rad. Novi alat je predstavljen ove nedelje i dizajniran je da otkrije kada se originalni snimci objave bez dozvole kreatora.

Ovaj alat će upozoriti kreatore da je neko podelio njegov Reels a kreator će moći da blokira ovu podelu ili da doda linkove za pozivanje korisnika na svoj profil. Kreatori će moći da upravljaju deljenjem svojih sadržaja i da plasiraju sopstven nalog.

Meta kaže da je dodavanje funkcije zaštite sadržaja samo jedan deo od novih funkcija koji će se pojaviti sa ciljem da zaštite kreatore.

Izvor: techcrunch.com