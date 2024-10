Meta želi da olakša kreatorima da zarađuju na Facebook-u

Pokreće novi program monetizacije koji spaja postojeće.

Konsolidovana šema

Meta konsoliduje svoje tri programa monetizacije za kreatore na Facebook-u. Na taj način hoće da olakša korisnicima da počnu da zarađuju na društvenoj mreži. Kompanija ima tri načina da kreatori zarade na sajtu: putem In-stream oglasa, oglasa na Reels-ima i bonusa za performanse. Svaki od njih ima različite uslove za kvalifikaciju i proces prijave. Novi program monetizacije sadržaja na Facebook-u pojednostaviće stvari za kreatore koji žele da zarađuju na sajtu. Oni će morati samo jednom da se prijave i prođu proces uvođenja.

U svojoj najavi, Meta je navela da je isplatila kreatorima više od 2 milijarde dolara za njihove Reels-e, video snimke, fotografije i tekstualne objave tokom protekle godine. Međutim, takođe je navedeno da kreatori ne mogu da maksimalno iskoriste ono što mogu zaraditi na platformi, a samo jedna trećina njih zarađuje iz više od jednog programa.

Konsolidovana šema će raditi kao i stari programi, sa modelom isplate zasnovanim na performansama. Monetizovani korisnici i dalje mogu zarađivati od oglasa u svojim Reels-ima, dužim video snimcima, fotografijama i tekstualnim objavama. Meta će im omogućiti pristup novoj kartici “Insights”. Ta kartica će pokazivati koliko novca zarađuju od različitih formata sadržaja. Takođe mogu videti koji video snimci i objave donose najviše novca. Ranije je kompanija imala odvojene kartice uvida za svaki program.

Od sledeće godine

Nova funkcija monetizacije je još uvek u beta fazi i biće do sledeće godine. Ove nedelje, Meta će početi da poziva milion kreatora koji već zarađuju na društvenoj mreži da učestvuju u testiranju, ali će nastaviti da šalje pozive još ljudi u narednim mesecima. Kreatori ne moraju da učestvuju u testiranju ako to ne žele, ali ako to učine, ne mogu se vratiti na Facebook-ove zasebne programe monetizacije. Oni koji ne dobiju poziv u skorije vreme, a žele da se pridruže novom programu, mogu izraziti svoje interesovanje putem zvanične stranice za monetizaciju sadržaja na Facebook-u.

