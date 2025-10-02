Meta želi da postane Android u svetu robotike

Kompanija radi na svom robotu, ali smatra da bi licenciranje softvera moglo biti njen pravi biznis.

Meta želi da se ubuduće bavi i robotikom

Pretpostavljajući da može pretvoriti svoje Project Orion naočare za proširenu stvarnost u stvarni proizvod koji ljudi mogu kupiti, Meta očigledno želi da se ubuduće bavi i robotikom. Meta, slično Apple-u, Google-u i Tesli, istražuje robotiku.

Za razliku od tih kompanija, Meta se, izgleda, ne fokusira toliko na konkurenciju u hardveru. Radi se na „Metabotu“, ali pravi cilj je kreiranje softvera koji druge kompanije mogu licencirati, slično kao što Google radi sa Androidom. „Softver je usko grlo“, rekao je Bosworth, a nada je da će kombinovani potencijal Meta tima za robotiku na čelu sa Marcom Whittenom, bivšim izvršnim direktorom Cruise-a i njihovih javno istaknutih Superintelligence Labs omogućiti stvaranje rešenja.

Rad počinje razvojem „svetskog modela“ koji može pomoći robotu da „izvrši softversku simulaciju potrebnu za animaciju spretne ruke“, ali će se verovatno proširiti i na složenije pokrete i zadatke u budućnosti. U februaru 2025. Meta je navodno razmatrala izradu robota koji bi mogao obavljati kućne poslove poput čišćenja ili slaganja veša. S obzirom na to koliko je sve u ranoj fazi, to je verovatno daleka budućnost.

Meta nije jedina kompanija koja se bavi robotikom. Apple navodno radi na sopstvenim kućnim robotima, počevši od stonog robota sa ekranom. Tesla redovno demonstrira verzije svog Optimus robota, iako često u strogo kontrolisanim scenarijima. Meta još nije ostvarila cilj da AR naočare zamene pametni telefon. Bez obzira na ishod, izgleda da će robotika biti sledeće polje u koje kompanija ulaže velike resurse.

Izvor: Engadget

