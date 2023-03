Metaverzum Fashion Week dolazi u Milano

AR metaverzum platforma Over će održati virtuelnu modnu reviju na pisti u stvarnom svetu u saradnji sa Gučijem.

Metaverzum planira modno i tehnološko prezentovanje u Milanu 31. marta. U Milanu će se održati hibridna modna revija. U saradnji sa Over biće prikazani i novi modeli drugih svetski poznatih modnih kuća.

Na reviji će biti prikazana odeća namenjena digitalnim avatarima. Posetioci revije mogu da otklone fizičke smetnje posmatranja modela upotrebom pametnih telefona. Skeniranjem modela na pisti mogu na svom telefonu bolje da sagledaju model. Ključni momenat ove revije je virtuelna moda, digitalna imovina i osećaj za novi prostor.

„Metaverzum Over je na osnovnom nivou digitalni sloj koji je mapiran preko fizičke zemlje. Imamo preko trilion heksagona koji predstavljaju parcele digitalnog zemljišta.“ Za praćanje ove revije moguće je čak i poželjno poneti pametne naočare.

Modna revija metaverzuma sigurno će privući veliku pažnju kako modnog tako i digitalnog sveta. Suosnivač i izvršni direktor Overa izjavio je: „Moda je bila među prvim industrijama koje su prepoznale neverovatan potencijal metaverzuma i Veb 3.0. To je zbog mnogih puteva koji ovi domeni otvaraju za modu, od dizajna do maloporodaje. Over dodatno proširuje ovaj horizont jedinstvenim spajanjem virtuelnog i fizičkog sveta koristeći proširenu stvarnost.“

Izvor: wwd.com

Podelite s prijateljima

Tweet