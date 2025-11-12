Metine muke sa AI-jem

Meta troši ogroman novac na AI i počinje sve da nervira.

Meta troši više od većine učesnika u trci za razvoj AI. Samo tokom naredne tri godine ova kompanija planira da uloži 600 milijardi dolara u infrastrukturu širom Sjedinjenih Država. Astronomske brojke neke raduju a ekonomiste i berzu jako nerviraju.

Operativni troškovi kompanije su porasli za 7 milijardi dolara u odnosu na prošlu godinu. Većina tog novca je otišla na ulaganje u talente i infrastrukturu za veštačku inteligenciju, koja iako je postala jako popularna, nije još kompaniji donela značajan novac.

Investitori počinju jako da ase nerviraju i da sve manje ulažu. To se odrazilo i na akcije Mete koje su pale za 12% samo tokom jednog dana, što je tržišni gubitak od preko 200 milijardi dolara.

Metina kvartalna zarada nije bila loša ali ogromna ulaganja i potrošnja sve više brinu zainteresovane strane. Investitori traže da im se da vremenska linija kada kompanija planira da počne da zarađuje a ne samo da ulaže. Čini se da ih za sada nije lako ubediti.

Izvor: techcrunch.com