Micron će potrošiti do 100 milijardi dolara za izgradnju fabrike kompjuterskih čipova u Njujorku

Najava, koju je prvi objavio The New York Times, dolazi nakon usvajanja CHIPS-a i zakona o nauci iz 2022. godine, saveznog zakona koji zastupa lider većine u Senatu Chuck Schumer, D-N.Y., koji dodeljuje 52 milijarde dolara za podsticanje domaće proizvodnje poluprovodnika . Izvršni direktor Microna Sanjay Mehrotra zaslužan je za usvajanje zakona što je omogućilo ulaganje, navodi Times.

Akcije Micron-a su porasle za 4,5%.

Rizici oslanjanja SAD na inostranu proizvodnju kompjuterskih čipova postali su jasni tokom pandemije, pošto su problemi u lancu snabdevanja uticali na širok spektar dobara. Poluprovodnici se koriste u raznim uređajima povezanim na internet, od mobilnih telefona preko automobila do medicinskih uređaja.

Kada je CHIPS zakon postao zakon, podstakao je talas investicionih najava kompanija za poluprovodnike, uključujući Micron, koja je u to vreme obećala 40 milijardi dolara do 2030. godine za proizvodnju čipova u SAD, rekavši da će stvoriti do 40.000 domaćih radnih mesta. Qualcomm se takođe obavezao da kupi dodatnih 4,2 milijarde dolara čipova iz fabrike GlobalFoundries u Njujorku. Intel je rekao da se njegovi planovi za ulaganje do 100 milijardi dolara u proizvodnju čipova u Ohaju u velikoj meri oslanjaju na savezno zakonodavstvo.

Izbor da se fabrika stavi u Njujork je pobeda za Schumera, koji je predvodio ulaganje u čipove i zalagao se da njegova država bude domaćin novih pogona.

Guvernerka demokrata Njujorka takođe je igrala ulogu, radeći na tome da ubedi Micron da svoju fabriku dovede u Klej, grad u blizini Sirakuze, piše Times. Paket podsticaja od države zasnovan na učinku procenjen je na 5,5 milijardi dolara i vezan je za Micron-ovu posvećenost otvaranju 9.000 novih radnih mesta, kao i sprovođenjem investicije od 100 milijardi dolara. Micron takođe mora da ispuni određene standarde održivosti da bi dobio poreske kredite.

Procenjena je da će generisati dodatnih 16,7 milijardi dolara realne ekonomske proizvodnje

„Mikron, američka kompanija, ulaže 20 milijardi dolara ove decenije i do 100 milijardi dolara tokom dvadeset godina u proizvodnju CHIPS u severnom delu Njujorka, stvarajući desetine hiljada dobro plaćenih radnih mesta“, rekao je predsednik SAD u saopštenju Bele kuće. . „Zajedno gradimo ekonomiju odozdo prema gore i do sredine, gde snižavamo troškove za naše porodice i pravimo to upravo ovde u Americi.

Izvor: cnbc

